Изменения на медиа-рынке страны: кто приобрел «Украинскую правду»

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Вечканова Елена
В украинском
информпространстве активно обсуждают последние изменения в корпоративной
политике одного из самых известных интернет-изданий. Как сообщили представители
"Украинской правды", с 26 мая их новостной портал перешел во владение чешского
предпринимателя Томаша Фиалы.
Алена Притула продала 100% прав на "УП" Томашу Фиале. Фото: "Сегодня"
Отныне все права
на это медиа и связанные с ним другие продукты принадлежат компании Dragon
Capital, которую Фиала и возглавляет. Интересно, что создательница "Украинской
правды" Алена Притула передала Фиале абсолютно весь пакет прав и активы.
Чуть позже в Сети
появился текст редакционного соглашения, который был подписан новым владельцем "УП"
и главредом издания Севгиль Мусаевой. Согласно этому документу, компания и
непосредственно Фиала не имеет никакого влияния на содержание журналистских
текстов.
Также в
соглашении подчеркивается уважение владельца к независимости сотрудников
издания и незаангажированности их взглядов на любые новостные поводы.
Интересно, что права
на кадровые изменения в коллективе владелец "УП" имеет крайне ограниченные. В
его "власти" — замена лишь главреда портала, а также представителей технического,
финансового и административного персонала. Подбором журналистов и других
творческих сотрудников все еще остаются за "Редакционным кругом "УП".
Также журналисты "Украинской
правды" обязываются оставаться объективными даже по отношению к темам, которые
так или иначе могут касаться владельца их издания.
Отметим, что "УП"
— не первое украинское СМИ, права на которые перешли к Томашу Фиале. Издание "НВ"
(ранее известное как "Новое время") также относится к компании Dragon Capital
еще с 2014 года. В целом ресурс состоит не только из интернет-ресурса, но и
одноименной станции.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, почему, по мнению Национального союза журналистов, украинские власти игнорируют позицию отечественных работников медиа.
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