Изменения на медиа-рынке страны: кто приобрел «Украинскую правду»

В украинском информпространстве активно обсуждают последние изменения в корпоративной политике одного из самых известных интернет-изданий. Как сообщили представители "Украинской правды", с 26 мая их новостной портал перешел во владение чешского предпринимателя Томаша Фиалы.



Алена Притула продала 100% прав на "УП" Томашу Фиале. Фото: "Сегодня"

Отныне все права на это медиа и связанные с ним другие продукты принадлежат компании Dragon Capital, которую Фиала и возглавляет. Интересно, что создательница "Украинской правды" Алена Притула передала Фиале абсолютно весь пакет прав и активы.

Чуть позже в Сети появился текст редакционного соглашения, который был подписан новым владельцем "УП" и главредом издания Севгиль Мусаевой. Согласно этому документу, компания и непосредственно Фиала не имеет никакого влияния на содержание журналистских текстов.

Также в соглашении подчеркивается уважение владельца к независимости сотрудников издания и незаангажированности их взглядов на любые новостные поводы.

Интересно, что права на кадровые изменения в коллективе владелец "УП" имеет крайне ограниченные. В его "власти" — замена лишь главреда портала, а также представителей технического, финансового и административного персонала. Подбором журналистов и других творческих сотрудников все еще остаются за "Редакционным кругом "УП".

Также журналисты "Украинской правды" обязываются оставаться объективными даже по отношению к темам, которые так или иначе могут касаться владельца их издания.

Отметим, что "УП" — не первое украинское СМИ, права на которые перешли к Томашу Фиале. Издание "НВ" (ранее известное как "Новое время") также относится к компании Dragon Capital еще с 2014 года. В целом ресурс состоит не только из интернет-ресурса, но и одноименной станции.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему, по мнению Национального союза журналистов, украинские власти игнорируют позицию отечественных работников медиа.

Также на портале вы можете узнать о том, насколько критической является ситуация с независимой журналистикой в Беларуси.

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