Украинская порноактриса помогает с реабилитацией военных ВСУ

Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, решила использовать свою популярность в Украине и за рубежом, чтобы привлечь внимание к проблемам ветеранов ВСУ и помочь им с реабилитацией.



Джозефина Джексон поддерживает реабилитацию ветеранов ВСУ. Фото из открытых источников

Издание DW опубликовало сюжет с Юлией Сенюк, в котором украинская порноактриса рассказывает о причинах помочь украинским ветеранам.

"Проводится реабилитация для наших защитников, которые потеряли свои конечности. Мне предложили просто сюда приехать и таким образом разбавить ситуацию, можно сказать, поднять им настроение, показать, что они такие же, как и остальные, что с ними можно контактировать", — рассказала украинская звезды фильмов для взрослых.

Юлия Сенюк проводит с украинскими ветеранами занятия в бассейне и практикует английский. Также порноактриса делает с военными коллективные фотосессии в центре реабилитации.

Физиотерапевт "Центра спасения" Дмитрий Ткаченко заявил, что благодаря Юлии Сенюк ветераны упорнее работают, а также имеют лучшее настроение. Военные также положительно относятся к присутствию украинской порноактрисы.

"Это идет у нее от сердца. Это очень большое уважение к такому человеку, который хочет помочь ребятам, которые потеряли конечности. У меня мечта повести дочь в первый класс в сентябре. Хочу это сделать на своих ногах", — говорит один из ветеранов реабилитационного центра.

Это не первый раз Джозефина Джексон привлекает внимание к Украине. В 2023 году порноактриса привлекла своего коллегу одного из самых популярных актеров фильмов для взрослых Джонни Синса для помощи Украине. Кроме того, Юлия Сенюк сегодня собирает миллион гривен на протезы для украинских военных и создала блог, на котором публикует видео о потребностях ветеранов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская порноактриса разозлила сеть обнаженными фото с флагом Украины. Впоследствии на них отреагировал фотограф и объяснил ситуацию.

Также "Комментарии" писали, что американская порноактриса прилетела в Иран, чем озадачила местные власти.