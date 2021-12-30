Украинка пришла становиться на военный учет: что ей ответили

Женщина из Кривого Рога одной из первых пошла становиться на военный учет в территориальный центр комплектования. Государственные служащие удивлены активностью украинок. Об этом пишет ТСН.

Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ

Как рассказали Юлии в терцентре комплектования, нужно в список документов добавлять еще флюорографию и справку от гинеколога. Полный перечень документов должен выглядеть следующим образом: копии и оригиналы дипломов, паспорта, идентификационного кода, справки о регистрации, фотографии 3Х4, справка от гинеколога и результат флюорографии.

По словам Юлии, разговор со специалистом длился 10 минут. Специалисты терцентров еще не получили инструкции, как ставить женщин на учет. Поэтому пока берут документы, как у мужчин и отправляют проходить медицинскую комиссию. Впрочем, сначала у женщин проверяют документы об образовании и сверяют специальности с перечнем, утвержденным Министерством обороны.

На днях депутат Максим Бужанский написал в социальной сети, что внес в парламент законопроект №6482. В документе говорится, что на военный учет женщины должны становиться добровольно. Исключением будут медицинские работники и граждане с соответствующим образованием. В список из соавторов законопроекта вошли 58 депутатов от партии "Слуга Народа" и других фракций.

Другой депутат от партии "Слуга Народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявлял, что после разговора с министром обороны перечень профессий для женщин будет пересмотрен. Поскольку там действительно есть профессии, которые не пригодятся в армии.

Как сообщал портал "Комментарии", решение Минобороны по военному учету женщин оценили эксперты.

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