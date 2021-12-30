Военный учет женщин: какие последствия могут быть для украинок и работодателей

Женщины обязаны становиться на военный учет. Фото: Сухопутные войска Facebook ВСУ

Эксперты для портала "Комментарии" объяснили, какие могут быть последствия от постановки женщин на учет и вообще удастся ли проделать такую титаническую работу за 12 месяцев.

Зачем ставить женщин на военный учет, если Минобороны в принципе не представляет себе, для чего это нужно

Экономический эксперт, соучредитель Аналитического консалтингового агентства "Украинская Фабрика Мнения", кандидат наук госуправления Юрий Гаврилечко подсчитал прямые потери для экономики, если женщины пойдут становиться на военный учет.

Согласно его расчетам, прямые потери в заработной плате и части ВВП страны могут составить 70-80 млрд грн минимум или — 1,5… -1,7% ВВП за год. Это если считать, что на учет пойдут становиться 8 млн работающих женщин, а оплата их труда минимальная — 39 грн/час. Так как им нужно будет взять справки у гинеколога, сделать флюорографию, а потом пройти полное медицинское обследование, возможно, взять какие-то документы в ЦНАПах, то есть, на это все уйдет как минимум пять полных рабочих дней.

"Я по минимуму посчитал потери экономики от того, что женщины не получат зарплату и сколько потеряет государство от того, что 54% работающих в течение недели не появятся на работе. В реальности это будет месяца полтора с перерывами. Невозможно просчитать наперед все косвенные затраты. Какие это будут потери для экономики, я даже не представляю. Это очень скромный подсчет", – отметил эксперт.

Юрий Гаврилечко отметил, что нынешняя система военкоматов еле справляется с учетом призывников-мужчин, а это несколько десятков тысяч человек в год.

"А теперь представим, что за год система, которая способна, в лучшем случае, взять на учет до 100 тысяч призывников в год, вынуждена поставить на учет 8 млн человек. То есть в 80 раз больше! Что б это сделать, нужно увеличивать штатное число сотрудников, обеспечить их рабочими местами, оборудованием, зарплатой в конце концов. Это невозможно сделать за год. Да, а потом, после окончания учета, куда их девать? Увольнять? А за счет чего выходные пособия выплачивать? Мало того, что потери экономики будут, еще и задача выполнена не будет, потому что она так поставлена, чтобы не быть выполненной", — говорит эксперт.

Тут же он добавляет, что за восемь лет войны не построили в стране даже патронного производства. В Украине нет собственного производства патронов, нет производства снарядов. Из советских складов, которые были, многие взорвались. А оставшиеся оружейные заводы сидят практически без заказов или уничтожаются, как киевские "Арсенал" и "Большевик".

"Чем воевать будем? Во время войны количество патронов должно исчисляться десятками миллиардов штук. На минуту боя нужно хотя бы три рожка патронов для автомата – 90 штук. Теперь подсчитайте сколько нужно для 8 млн человек патронов на минуту боя… 720 млн штук. Понятно, конечно, что 8 млн призывать никто не будет. Но… тогда вообще зачем эта катавасия с постановкой на учет?", — добавляет Юрий Гаврилечко.

По его словам, непонятно в какие сроки это буде сделано и за счет каких ресурсов страна собирается кого-то учить, кормить, одевать, обеспечивать оружием.

"Единственный план – собрать с людей штрафы за "непостановку". Нет других планов. Любая инициатива имеет минимум две части: одна часть денежная, а вторая ресурсно-административная. На сегодня ресурсно-административную никто не продумывал, никто не догадывался, что она существует", — добавляет эксперт.

Ведь приказ Минобороны – это приказ для их сотрудников. А вот чтобы врачи понимали, какие документы выдавать тем, кого будут мобилизовать, нужно было выдавать совместный приказ с МОЗ, а чтобы еще и работодатели понимали как им себя вести – то еще и с Минтруда придется его согласовывать, как минимум. Чтобы уже на основе этих приказов разрабатывались и "спускались вниз" порядки и инструкции. С другой стороны, семейные врачи уже ФЛП и они не получат инструкции от МОЗ или органов местного самоуправления.



"Кто до них будет доводить информацию о правилах прохождения медкомиссии? Да, а кто им оплатит дополнительную нагрузку? НСЗУ? Так у Нацслужбы Здоровья нет таких полномочий – медосмотр для армии оплачивать для всех подряд… И денег в Госбюджете 2022 на это тоже, естественно, нет. А что делать тем, у кого нет семейных врачей? А таковых у нас примерно 25% населения. Но самое главное – никто не собирается отвечать на основной вопрос: зачем ставить женщин на воинский учет, если Минобороны в принципе не представляет себе для чего это нужно, как и где использовать труд женщин в армии и во что это обойдется?" , — добавляет эксперт.

"Пока что единственный смысл приказа о постановке на учет: собрать штрафов с 8 млн женщин и еще пару сотен тысяч штрафов с работодателей. К обороне страны это не имеет ни малейшего отношения. Рост налоговой нагрузки (штрафы) и рост коррупции (взятки в военкоматах). Это и есть основная цель "постановки на учет" работающих (чтобы у них точно были деньги на штрафы и взятки) женщин от 18 до 60 лет", — подчеркивает Юрий Гаврилечко.

Надо было проводить информационную, воспитательную, образовательную работу с населением



Политический эксперт и замдиректора Украинского института политики Владислав Дзвидзинский говорит, что подобная идея приемлема и адекватная условиям, времени и ситуации, в которой мы находимся, а также общеевропейскому тренду на гендерное равенство.

Ведь в Украине восемь лет не прекращается военный конфликт с РФ на Донбассе и, можно предположить, что он будет длиться долго. Также он отмечает, что более 100 тысяч российских военных возле границы не что иное, как прямая угроза вторжения в Украину. Это повлечет за собой введение чрезвычайного положения, мобилизацию, в том числе и женщин целого ряда профессий. Но чтобы это не было неожиданностью, стоит проводить эту работу заранее.

По мнению эксперта, есть несколько минусов реализации инициативы с постановкой на военный учет. Во-первых, всю подготовительную работу нужно было проводить поэтапно, с момента возникновения конфликта на Донбассе.

"Если мы принимаем хартии по поводу гендерного равенства, то очевидно, что оно не исключает и военную службу, и возможность мобилизации женщин. К сожалению, об этом никто не говорил. Подобные вещи, которые касаются каждой украинской семьи, являются очень сложными с точки зрения принятия. Информационную, воспитательную, образовательную работу должны были проводить очень много профильных государственных ведомств и министерств длительный период времени, а не просто поставить перед фактом, что вот теперь мы призываем. Отсюда появляется риск того, что завтра перед фактом поставят еще кого-то. Нет ни понимания того, что может быть дальше, ни гарантий и защиты для определенных категорий граждан, которых подобные инициативы касаться не должны", — отметил Владислав Дзвидзинский.

К тому же, не продумана и форма реализации инициативы постановки женщин на военный учет.



"Инициатива имеет причины, но не просчитаны последствия. Не просчитывали последствия данной инициативы, не только экономические, но организационные: сколько это займет времени, кто это должен делать, на базе каких военкоматов. Даже сейчас есть достаточно длительная очередь для того, чтобы стать на учет/сняться с учета. Мужчинам это сложно пройти, поэтому женщины создадут новые очереди и нагрузки на военкоматы. Не просчитаны временные последствия, в том числе и экономические", – пояснил политический эксперт.

Владислав Дзвидзинский уверен, что экономические потери, о которых говорит Юрий Гаврилечко, неизбежно будут. Либо прямые потери от того, что люди будут отсутствовать на рабочем месте и не будут выполнять работу, либо косвенные потери. Вторые возможны, если всем женщинам разрешат в рабочее время пройти медкомиссию для постановки на учет и заплатят за эти дни.

"Экономические потери неизбежны, о чем должен был бы говорить министр экономики, премьер-министр Денис Шмыгаль, инициаторы этого процесса. Мотивы ясны и понятны, следствия не просчитаны и будут решаться ситуативно. Однако стоит понимать, что затраты несоизмеримо малы по соотношению с ценой войны, которую мы можем дождаться. Если мы не организуем общество, нам придется заплатить очень большую цену и материальную, и нематериальную за неудачные попытки обороны в случае потребности", — резюмировал эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", украинка пришла становиться на военный учет, но у нее потребовали справки от врачей.







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