Украинцы выступили за легализацию проституции: чем аргументируют

В Украине в очередной раз поднимается вопрос вероятной легализации секс-работы (проституции). Так, 10 июня, на сайте Президента Украины появилась соответствующая петиция, которой предлагают отменить админответственность для секс-работниц.



В Украине снова заговорили за легализацию секс-услуг. Фото: Stevica Mrdja

Автором петиции является Владимир Токар. Помимо прочего он предлагает прописать налоговые и медицинские обязательства для работников сферы секс-услуг. К последним, к слову, инициатор прошения относит как регулярные и обязательные медосмотры, так и медстрахование лиц, занимающихся секс-работой.

В тексте петиции Владимир Токар отмечает, что, за предварительными оценками специалистов, в год секс-работницы Украины предоставляют услуг стоимостью около миллиарда долларов. Однако эти деньги остаются "теневыми", как и сам бизнес.

"В случае легализации проституции […] прибыль государственного бюджета ежегодно будет вырастать приблизительно на 500 млн долларов", — пишет автор прошения, отмечая, что такая сумма равно приблизительно 11% расходов на оборону.

Также петиция предполагает, что легализация сферы секс-услуг поможет и самим работницам и работникам. Автор считает, что эти лица перестанут опасаться обращаться в полицию, если к ним будет применяться насилие. Помимо прочего регулярные медосмотры смогут остановить бесконтрольное распространение ВИЧ-инфекции и других венерических заболеваний.





По мнению Владимира Токаря, многие политики, а также высокодуховные особы в открытую выступают против подобного шага. Это, утверждает автор петиции, не мешает им после скрытно пользоваться секс-услугами и "крышевать подпольные бордели". К тому же, уверен инициатор прошения, в каждом населенном пункте местные жители хорошо знают, где и за сколько можно "купить" секс.

"Проституция существовала, существует и будет существовать, сколько будет существовать человечество. Единственный вариант — принять это и сделать её максимально цивилизованной и безопасной как для проституток, так и для их клиентов", — резюмирует автор петиции.

Для того чтобы обращение к президенту было рассмотрено, за следующие 92 дня петиция должна набрать минимум 25 тысяч голосов. Пока счетчик сообщает лишь об одном проголосовавшем за подобную инициативу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему все может быть не так однозначно с вопросом легализации секс-работы в нашей стране. Помимо прочего, в нашей статье вы можете прочесть о плюсах и минусах вероятного узаконивания взрослой порнографии в Украине.

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