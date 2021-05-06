Легализация порноиндустрии и взрослой порнографии в Украине: за и против

В средствах массовой информации понятия "порноиндустрии" и "порнографии" часто путают между собой, поэтому есть смысл разобраться в этом и подвести рациональную базу для принятия решения властями, а именно – о неизбежной легализации и того, и другого.



Легализация порноиндустрии в Украине

Для упрощенного восприятия сразу стоит отметить, что порнография – это аудио-, видео- и другие материалы, изображающие обнаженные части тела, а также процессы, связанные с человеческой сексуальностью, в том числе половые акты в максимально натуральном отображении. В свою очередь порноиндустрия – это создание, распространение и потребление (использование) порнографических материалов (продуктов и услуг). В порноиндустрии задействовано множество структур и лиц: актёры, продюсеры, режиссёры, сценаристы, фотографы, стилисты, визажисты, производители порно-игрушек и других порно-принадлежностей, веб-дизайнеры и так далее.

Статьей 2 Закона Украины "О защите общественной морали" прямо запрещается производство и оборот (продажа, распространение, хранение, обмен) в любой форме продукции порнографического характера, но нормальное функционирование порноиндустрии невозможно без легализации порнографии.

Что же относится к порнографии согласно законодательству

Что приемлемо для одного человека, может абсолютно не подходить для другого, даже, если у них приблизительно одинаковый возраст, уровень образования и подходы к воспитанию. Например, из уже ставшей знаменитой переписки в стенах Верховной Рады Украины выясняется, что для некоторых представительниц одной из древнейших профессий анальный секс является табу, в то время как для многих других он является приемлемым регулярным занятием с соблюдением строгих правил, ритуалов и норм гигиены.

Поэтому установление непонятно кем и как критериев порнографии уже вызывает множество вопросов. Существует два законодательных акта, которые посвящены этому вопросу. Указом Министерства культуры Украины № 212 от 16 марта 2018 года "Об утверждении критериев об отнесении продукции к такой, которая носит порнографический характер" предусмотрены максимально расплывчатые основания для признания продукции порнографией:

1) основное содержание продукции или ее значительную часть составляет демонстрация крупным планом половых органов в возбужденном состоянии, детализированное описание или демонстрация полового акта;

2) продукция содержит натуралистическое изображение, максимально приближенное к реальной анатомии и физиологии человека и его полового акта;

3) продукция создана исключительно с целью полового возбуждения ее потребителей.

При этом существует ряд исключений, предусмотренных статьей 4 вышеупомянутого Закона Украины "О защите общественной морали", а именно: "производство или распространение документальных материалов, художественных произведений литературы, искусства и культуры, которые признаны классическим или мировым искусством, на оборот научных, научно-популярных, публицистических, образовательных материалов по вопросам пола и секса, изделий сексуального характера медицинского назначения".

Таким образом, отечественный законодатель, как часто бывает у нас в стране, оставил широкое пространство для манёвра, злоупотреблений и произвола контролирующих органов. Особенно "радует" фраза о классическом и мировом искусстве. А если признание ещё впереди? Полиция же может "обрубить крылья" будущей "звезде" мирового кинематографа.

В любом вопросе должны существовать максимально объективные критерии, по которым любой здравомыслящий человек смог бы определить: чувствовать ли ему себя оскорбленным от лицезрения порнографии или расслабиться и получать удовольствие от качественной эротики. Например, такими критериями могут быть: процент площади или объема половых органов, которые в определенный момент присутствуют в кадре; допустимые глубина, амплитуда и частота фрикций при половом акте; выражение лица порноактеров (должны ли в эротике они выражать сладострастие и удовольствие или же изображать глубокое раскаяние и осуждение собственных же действий) и так далее. По крайней мере актеры, режиссеры и потребители будут хоть как-то защищены от произвола представителей власти, которые вполне могут быть психически неадекватными, неудовлетворенными сексуальной жизнью людьми.

А "эксперты" кто: вариант классификации

Кто же эти "инквизиторы современности", которые за взрослых людей решают, что им можно делать и смотреть, а что нельзя – пока до конца не понятно. Правда, можно предположить, что эти псевдо-эксперты делятся на две основные категории. Первая – ханжи, которые сосредоточенно и с серьёзным выражением лица рассматривают видео-, аудио- и фотоматериалы на предмет наличия порнографии. При этом они одной рукой пишут "экспертное" заключение, а другой совершают поступательные или вибрирующие движения под столом так, чтобы никто не заметил и не заподозрил ни в чём предосудительном. Вторая категория – асексуалы, которые в принципе не способны прочувствовать вообще, о чём идёт речь, и иметь хоть какое-то профессиональное мнение.

В общем и целом украинское общество давно выросло из религиозных и коммунистических "штанишек", чтобы ему под "новым соусом" можно было "продать" бред о существовании таинственного "экспертного" знания об отличиях порнографии от эротики, доступного только избранным, и которое невозможно понять остальным 99,9% населения, поэтому все другие должны просто подчиняться, не задумываясь.

Порноактрисы и порноактеры гораздо честнее и симпатичнее народных избранников и чиновников в Украине с их псевдо-патриотическим пафосом; циничным рассуждением о религии, морали; предложениях продать домашних питомцев для оплаты коммунальных услуг; показной и безвкусной роскошью; безграмотной речью как на русском, так и на украинском языках; обсценной (ненормативной) лексикой в прямом эфире; отсутствием профессионализма в государственном управлении и изощренностью в вопросах скрытия доходов и собственного обогащения за счёт государственного бюджета.

Порнография, как нормальная часть жизни множества взрослых людей

Порнография являются естественной частью жизни значительной части населения нашей планеты. Приблизительно 25% всех поисковых запросов связаны с порно, 12% всех сайтов содержат порноконтент. Каждую секунду в мире тратится более 3 тыс. долл. на ознакомление с порнографией или приобретение видео, почти 30 тыс. зрителей смотрят фильмы для взрослых, 372 человека набирают в поисковиках запросы по этой тематике. Согласно результатам исследования Barna Group, 64% христиан и 15% христианок признались, что смотрят порнофильмы хотя бы раз в месяц, при этом показатели для других респондентов составили 65% и 30% соответственно.

Радикальный феминистский стереотип о том, что порно смотрят только тупые, агрессивные и похотливые самцы, которые спят и видят, как бы посильнее унизить и поэксплуатировать женское тело хотя бы в виртуальной реальности, "разбивается" статистикой просмотров порнографии и аргументами феминисток других направлений.

Либеральные феминистки, относясь по-разному к порно, тем не менее, признают право человека на производство и потребление любого контента, в то время как сексуально положительно настроенные феминистки активно поддерживают порнографию, поскольку она помогает женщинам сексуально раскрепоститься и принять своё тело.

Ещё в 2016 году общее количество посещений самого крупного порносайта в мире Pornhub достигло 23 миллиардов, или 44 тысяч посещений за одну минуту, при этом женщины составляли 26% от всех посетителей. В 2015 году, согласно опросу читательниц американского журнала Marie Claire, 31% из них смотрели порно каждую неделю, а 30% – несколько раз в месяц, что улучшало их сексуальную жизнь и ускоряло достижение оргазма.

Легализация порнографии и порноиндустрии в Украине: что нужно сделать

Борьба с детской порнографией в Украине предусмотрена статьями 301 с примечанием 1 (наказание за получение доступа к детской порнографии, её приобретение, хранение, ввоз, перевозку или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) и 301 с примечанием 2 Уголовного кодекса Украины (проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего/ей).

Речь идёт о легализации только взрослой порнографии, а именно отмене статьи 301 Уголовного кодекса Украины, что позволит на законных основаниях заниматься ввозом, изготовлением, сбытом и распространением порнографических предметов в Украине. Пропаганда насилия, расовой и любой другой нетерпимости должны быть запрещены. Всё остальное вполне нормально. То же касается веб-моделей. Женщина или мужчина в спокойной и безопасной обстановке манипулируют своим телом и за это получают деньги, при этом решая, на какие действия соглашаться, а на какие – нет. При желании лицо может быть скрыто маской, татуировки замазаны, поэтому идентификация становится практически невозможной.

Легализация взрослой порнографии и соответственно порноиндустрии, как и в случае с легализацией проституции в Украине, повлечёт за собой значительные изменения в трудовом законодательстве, поскольку на задействованных в порноиндустрии работников и работодателей распространится действие положений Гражданского кодекса Украины (часть 1 статьи 34 о разрешении работать с 18 лет с наступления полной дееспособности, ограничение действия части 2 статьи 34 и статьи 35 – запретить работать в этой сфере с 16 лет при любых обстоятельствах) и Кодекса законов о труде Украины (максимальная продолжительность рабочего времени – не более 40 часов в неделю (статья 50); перерыв на отдых и питание (статья 66); право на один или два выходных дня в неделю (статья 67) и многие другие).

Конечно, на беременных, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, инфицированных и тех, которые имеют наркотическую зависимость, должен распространяться запрет на работу в порноиндустрии. С 1998 года в США введено обязательное тестирование на ВИЧ порноактрис и порноактёров. За прошедшее время только четверо из них получили позитивный результат теста, что подтверждает эффективность обязательного регулярного медицинского обследования для порноактрис и порноактёров не реже одного раза в три месяца (квартал) и, учитывая особый риск профессиональных заболеваний, – обязательное медицинское страхование.

Легализация порнографии и порноиндустрии в Украине: ожидаемые результаты

По данным журналиста Сергея Жданова, развернутая структура затрат за один рабочий день при съёмках профессиональных порнофильмов, в которых задействованы исполнители, режиссер, продюсер, художник по макияжу и операторская команда, выглядит таким образом: гримёры – 100-150 долл.; операторы – 500-700 долл.; осветители – 350 долл.; звукорежиссеры – 200-400 долл.; режиссеры – фиксированная плата или сэкономленные деньги (0-5 тыс. долл.); аренда съемочных площадок (номер в мотеле, частный дом) – 200-1000 долл.; порноактрисы – в зависимости от специфики сцен, в которых снимаются, 200-1000 долл.; порноактёры – 200-600 долл. В Украине порноактрисы, как правило, получают 200-300 долл. за съёмочный день, а порноактеры – 100-150 долл.

Порноиндустрия – это одна из немногих сфер деятельности, где явно прослеживается гендерный перекос в оплате труде в пользу женщин – исполнительниц ролей по сравнению с мужчинами.

Важным аспектом легальной трудовой деятельности является налогообложение. Порноиндустрия может способствовать активному пополнению государственного и местных бюджетов. Например, в Калифорнии, в которой снимают 90% американских порнофильмов, порноиндустрия обеспечивает 8% всех налоговых поступлений; в Чехии – 8%, а в некоторых немецких землях – до 20%.

В украинских реалиях логичным представляется отнесение работниц и работников порноиндустрии к категориям лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью (к ним относятся также адвокаты и нотариусы). Согласно нормам Налогового кодекса Украины (статьи 167 и 178, а также переходные положения), такие лица должны оплачивать налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в сумме 1,5%, а также в соответствии со статьями 4, 7 и 8 Закона Украины "О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" дополнительно 22% в виде взноса в разнообразные фонды социального страхования. Таким образом, общее налоговое бремя составит 41,5% от всего дохода.

Доктор юридических наук, генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский, ссылаясь на данные Интерпола, указывает, что в интернете находится более 100 тыс. сайтов с детской порнографией, при этом ежегодный мировой доход от этого отвратительного и преступного бизнеса превышает 3 млрд долл.

По данным журналиста Юрия Болотова, глобальная порноиндустрия приносит 57 млрд долл. в год (в том числе порнофильмы – 20 млрд долл., печатная продукция – 7,5 млрд долл., Интернет – 5 млрд долл., клубы для взрослых – 5 млрд долл., live cam-модели – 2 млрд долл., секс-игрушки – 15 млрд долл.). Таким образом, абсолютно неприемлемая детская порноиндустрия составляет около 5% от общего объёма дохода этой отрасли, то есть 95% товаров и услуг, а также деятельность, связанная с их созданием и оборотом, могут быть эффективно легализированы.

В свою очередь доходы порноиндустрии в Украине оцениваются в 5 млрд долл. в год, то есть при сохранении приблизительно такого же соотношения взрослой и детской порнографии, как и в общемировом тренде, потенциально легальными могут быть 4,75 млрд долл. в год.

По данным совместного исследования Национального банка Украины, правительства, платежной системы MasterСard и аудиторской компании Ernst&Young, уровень теневой экономики в Украине составляет 23,8% ВВП, что позволяет нам предположить приблизительно такой же уровень уклонения от налогообложения при легализации порноиндустрии и порнографии. То есть из 4,75 млрд долл. доходов официально будет задекларировано приблизительно 75%, или 3,563 млрд долл. Таким образом, потенциальные прямые доходы государства от легализации проституции по самым скромным подсчётам могут составить 1,479 млрд долл., что эквивалентно 3,8% всех доходов, или 34,8% затрат на оборону, или 26,3% затрат на медицину, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 2021 год.

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