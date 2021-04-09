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Главная Новости Общество медицина В Украине легализировали каннабис в медицинских целях: подробности
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В Украине легализировали каннабис в медицинских целях: подробности

Пока под разрешение попали только два препарата

сегодня, 16:19
Автор:

Вечканова Елена

В Украине расширили список разрешенных в медицинских целях наркотических препаратов. Среди них — и те, в чьей основе находится каннабис (вещество, произведенное из растений конопли). Это подтверждается соответствующим постановлением Кабмина от 7 апреля 2021 года.

В Украине легализировали каннабис в медицинских целях: подробности

В Украине разрешили медицинский каннабис. Фото из открытых источников

Итак, отныне госконтроль отменен за препаратами, в основе которых находится вещество "изолированный канабидиол" (изолят канабидиола). 

В список отпускаемых исключительно в медицинских целях препаратов вошли "Набинол" (а также схожий по составу и действию "Дронабинол") и "Набиксмолс". Также разрешено выпускать эти вещества как субстанции, что позволят позже превратить их в полноценное лекарство.

В Украине легализировали каннабис в медицинских целях: подробности - фото 2

Стоит отметить, что по сообщению "Украинской правды", к использованию "Набинола" чаще всего прибегают люди, страдающие от онкологических заболеваний. Этот препарат якобы помогает снимать негативные "побочки" после химиотерапии. "Набиксимолс" же применяют люди, у которых диагностирован рассеянный склероз. 

В любом случае, как утверждает эксперт благотворительной организации "100% жизни" Дмитрий Шерембей, разрешенные правительством препараты, являются весьма дорогостоящими. Минимальная цена начинается от более 600 долларов. В отдельных случаях производители просят и до 2 тысяч долларов. Так что обычному обывателю даже при легализации медицинского каннабиса подобные средства не по карману.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что принятие подобного постановления подтверждает высказывания лидера "Слуги народа" Давида Арахамии. Еще в конце 2020 года политик обещал, что каннабис в медцелях будет доступен для украинцев. Арахамия говорил, что соответствующие документы появятся в течении трех-четырех месяцев, что и произошло. Больше подробностей ищите в нашем материале.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-pereliku-narkotichnih-zasobiv-psihotropnih-rechovin-i-prekursoriv-i070421-324
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