Жанна Тищенко, мать известного нардепа-миллионера, продолжает жить в нищете, пока ее родной сын "прячет" свое миллионное состояние. Чтобы хоть чуть-чуть заработать на жизнь, женщина продает засушенные букеты и носки. Неравнодушные украинцы объединились, чтобы помочь матери одиозного нардепа. Волонтеры открыли сбор средств для Жанны Тищенко. Об этом сообщают журналисты УНИАН.

Украинцы спасают мать Николая Тищенко: открыт сбор

Отметим, что женщина, несмотря на пенсионный возраст, не получает никаких выплат от государства. Во время интервью с журналистами женщина вела себя странно , называя своего сына военным и оправдывая его за участие в позорном нападении на ветерана войны в Днепре.

По информации медийщиков, у Жанны Тищенко прогрессирующая с возрастом шизофрения. Это подтверждается ее странными высказываниями, агрессией и оторванностью от реальности. Однако сын не поддерживает контакты с матерью, которая теперь выживает в нищете.

Ситуация вызвала волну возмущения среди общественности, и неравнодушные украинцы уже открыли сбор средств в помощь Жанне Тищенко.

Между тем сам Николай Тищенко продолжает попадать в скандалы. Недавно его охрана напала на ветерана войны , что вызвало волну критики в адрес нардепа. Кроме того, жители Днепра обвиняют Тищенко в сотрудничестве с врагом и корректировке вражеских ракетных ударов.

Несмотря на бессчетные скандалы, Тищенко пытается сохранить свое влияние, используя связи в президентской команде. Однако даже его кум, глава Офиса Президента Андрей Ермак, публично от него открестился.

Активисты, начавшие сбор средств, обещают, что каждая гривна пойдет на помощь Жанне Тищенко. Они надеются обеспечить ему медицинский уход и достойные условия жизни.

Цель: 50 000 ₴

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