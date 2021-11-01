Украинцы превратились в заядлых сторонников вакцинации: что произошло

Около двух третей опрошенных украинцев поддерживают обязательную вакцинацию, а каждый второй респондент – ограничение для невакцинированных лиц. Таковы результаты социологического исследования Всеукраинский опроса, проведенного исследовательской компанией Active Group в октябре 2021 года. Почему украинцы изначально оказались среди заядлых антивакцинаторов? О чём говорят нынешние перемены в их настроениях? Чему нас должно научить происходящее? Наши эксперты в интервью изданию "Комментарии" разобрались в непростом вопросе.

Очередь в МВЦ, Фото Суспільне

В разгар эпидемии вакцинация не является панацеей быстрого действия

Профессор социологии Павел Кутуев признался, что сдвиги в общественном мнении в пользу необходимости вакцинации – радуют.

"Почему это произошло? Для более точного ответа следовало бы провести дополнительные исследования с использованием фокус-групп и глубинных интервью. Это позволило бы лучше понять глубинные причины изменения поведения людей. Но даже доступная информация позволяет сделать определенные выводы", – отметил Павел Кутуев.

По словам социолога, люди более-менее осознанно реагируют на четкие сигналы. А когда со стороны властей шли разброд и шатание, вакцины закупались не без скандалов, мизерными дозами, долго доставлялись, потом мучительно организовывался процесс вакцинации – люди соответствующим образом (весьма прохладно) реагировали на необходимость прививаться.

"Когда же отсутствие вакцинации создает для граждан цепь неудобств, в первую очередь, бытовых (нельзя полноценно пользоваться транспортом, попасть в кафе, некоторые не могут работать), то мотивация повышается. Тем более, когда видим резкий всплеск заболеваемости, – поясняет Павел Кутуев. – Можно лишь приветствовать, что наши граждане начали в разы серьезнее относиться к вакцинации. Но власти, естественно должны были действовать более последовательно, системно, решительно – уже давно. Наблюдается серьезное опоздание. А в разгар эпидемии вакцинация не является панацеей быстрого действия. Для выработки иммунитета, как известно, нужен определенный срок. И когда уже создалась ситуация вспышки эпидемия – одна вакцинация не поможет. Потому ее приходится соединять с методами частичных локдаунов".

Социология продемонстрировала, что две трети украинцев стали вакцино-оптимистами, хоть ранее у нас было 50 на 50

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько считает, что всё больше украинцев становятся сторонниками вакцинации, потому что сама жизнь их к этому подталкивает.

"Больницы переполнены тяжело болеющими гражданами, инфицированными коронавирусом. И более 90% из них – не вакцинированные. Все медики об этом говорят. И еще не привитые граждане, видя это, идут вакцинироваться. Социология продемонстрировала, что две трети украинцев стали вакцино-оптимистами, хоть ранее у нас было 50 на 50", – отмечает Владимир Манько.

По его мнению, в большом количестве антивакцинаторов в Украине немалую роль сыграла церковь – институция, которая пользуется одним из наибольших уровней доверия.

"Сработали и активные антивакцинаторы, которые распространяли соответствующего рода информацию в соцсетях. Работало и "сарафанное радио". Хорошо, что сейчас ситуация меняется. Плохо, что мы так запоздали. Если бы массовая вакцинация, которую наблюдаем сейчас, проходила примерно полгода назад, мы сохранили бы множество жизней. Развитые страны массово вакцинировались еще зимой. Украинские власти не смогли даже весной завезти достаточное количество вакцин, провести мощную информационную кампанию в поддержку вакцинации. Сделай они это – мы бы имели сейчас около 50% вакцинированного населения. А так… Мы опоздали на полгода. И в итоге оказались в лидерах по распространению коронавируса и по смертям, – резюмирует Владимир Манько. – Так что те, кто еще раздумывает – поторопитесь. Вакцинация необходима. Равно как соблюдение противоковидных мер — маска, дистанция, использование антисептиков".

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