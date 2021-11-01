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Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО)

Ограничения на использование общественного межрегионального транспорта не поддерживают 40,4% опрошенных

сегодня, 15:37
Автор:

Денис Подставной
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Большая часть опрошенных украинцев поддерживают обязательную вакцинацию, а каждый второй респондент – ограничение для невакцинированных граждан. Такими являются результаты социологического исследования Всеукраинский омнибус, которое проводилось  исследовательской компанией Active Group в прошлом месяце.

Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО)

Опрос. Фото из открытых источников

В ходе опроса выяснилось, что 36% респондентов постоянно слышат о случаях принуждения к вакцинации, 46% – время от времени. Не слышали о принуждении к вакцинации 17,9% опрошенных.

Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО) - фото 2

Отвечая на вопрос о поддержке идеи обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий утвердительный ответ дали большая часть респондентов: 30,5% полностью поддерживают, 32,4% – частично. Не поддерживают обязательную вакцинацию представителей отдельных профессий около четверти украинцев: 17,5%, скорее, не поддерживают, 7,3% – категорически не поддерживают. 12,3% затрудняются дать ответ.

Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО) - фото 3

Ограничения на использование общественного межрегионального транспорта для невакцинированных  поддерживает почти половина опрошенных украинцев: полностью поддерживают 27,9%, скорее поддерживают – 21%. Не поддерживают указанные ограничения 40,4%: скорее не поддерживают 24,6%, категорически не поддерживают – 15,8%. Не определились 10,6% опрошенных.

Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО) - фото 4

Для справки: исследование проводилось с 20 по 24 октября 2021 года с помощью метода телефонных интервью по четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем. Всего было опрошено 1200 респондентов. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, что не так с вакцинацией в УкраинеПрактически вся страна, включая Киев, оказалась в "красной зоне". Ужесточаются карантинные меры, каждый день – антирекорды по числу заболевших и умерших. В этой действительно непростой ситуации во время интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Также "Комментарии" сообщали о том, что народные депутаты собрались 1 ноября на внеочередном заседании. В ходе дискуссии обсудили какие законопроекты нужно рассмотреть в первую очередь, какие проблемы сейчас наиболее актуальны и остры.


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Источник: https://activegroup.com.ua/2021/11/01/chi-pidtrimuyut-ukraynci-obovyazkovu-vakcinaciyu-ta-obmezhennya-dlya-nevakcinovanix-osib/
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