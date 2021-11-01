Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию: опрос (ФОТО)

Большая часть опрошенных украинцев поддерживают обязательную вакцинацию, а каждый второй респондент – ограничение для невакцинированных граждан. Такими являются результаты социологического исследования Всеукраинский омнибус, которое проводилось исследовательской компанией Active Group в прошлом месяце.

Опрос. Фото из открытых источников

В ходе опроса выяснилось, что 36% респондентов постоянно слышат о случаях принуждения к вакцинации, 46% – время от времени. Не слышали о принуждении к вакцинации 17,9% опрошенных.

Отвечая на вопрос о поддержке идеи обязательной вакцинации для представителей отдельных профессий утвердительный ответ дали большая часть респондентов: 30,5% полностью поддерживают, 32,4% – частично. Не поддерживают обязательную вакцинацию представителей отдельных профессий около четверти украинцев: 17,5%, скорее, не поддерживают, 7,3% – категорически не поддерживают. 12,3% затрудняются дать ответ.

Ограничения на использование общественного межрегионального транспорта для невакцинированных поддерживает почти половина опрошенных украинцев: полностью поддерживают 27,9%, скорее поддерживают – 21%. Не поддерживают указанные ограничения 40,4%: скорее не поддерживают 24,6%, категорически не поддерживают – 15,8%. Не определились 10,6% опрошенных.





Для справки: исследование проводилось с 20 по 24 октября 2021 года с помощью метода телефонных интервью по четко структурированной анкетой с помощью интеллектуальных систем. Всего было опрошено 1200 респондентов.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что эксперты рассказали, что не так с вакцинацией в Украине. Практически вся страна, включая Киев, оказалась в "красной зоне". Ужесточаются карантинные меры, каждый день – антирекорды по числу заболевших и умерших. В этой действительно непростой ситуации во время интервью изданию "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Также "Комментарии" сообщали о том, что народные депутаты собрались 1 ноября на внеочередном заседании. В ходе дискуссии обсудили какие законопроекты нужно рассмотреть в первую очередь, какие проблемы сейчас наиболее актуальны и остры.

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