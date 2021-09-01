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Украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать

Возможность адресно получать пенсию оставили только для четырех категорий граждан

сегодня, 10:00
Автор:

Хмільовська Інна

Украинские пенсионеры смогут получать выплаты или через "Укрпочту", или на банковскую карточку. Об этом напоминают в Министерстве социальной политики. 

Украинцы по-новому будут получать пенсии и пособия с 1 сентября: что нужно знать

Пенсии в Украине, скриншот с видео

Каждый пенсионер имеет право выбирать порядок осуществления выплаты пенсии, а также предусмотрено, что пенсия выплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25 числа месяца. Пенсию выдают исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий, или через учреждения банков.

Принудительно на карты переводить не будут, однако возможность адресно получать пенсию оставили только для четырех категорий граждан:

- имеющих I группу инвалидности;

- по заключению врачебно-консультативной комиссии не способных к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

- достигших 80-летнего возраста;

- являющихся получателями государственной социальной помощи лицами, не имеющим права на пенсию и пособие по уходу.

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Напомним, медлить больше нельзя: экономист рассказал о единственном выходе, иначе через 10-15 лет пенсии будет платить нечемВласти уже сейчас нужно подумать о том, чтобы дать возможность украинцам накапливать свои сбережения, думая о старости. Но и здесь есть огромный риск. Подводные камни накопительной пенсионной системы кроются в том, что национальная валюта в Украине спустя некоторое время может обесцениться.


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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/20528.html
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