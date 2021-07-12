Шмыгаль рассказал насколько с 1 июля вырастут военные пенсии и выплаты участникам боевых действий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале, анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам и выплат для участников боевых действий. Увеличение выплат коснется более 440 000 украинцев!

З 1 июля повышаются выплаты военным пенсионерам, фото из открытых источников

Денис Шмыгаль назвал это решение инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что еще в 2017 году были внесены изменения в закон об индексации денежных доходов населения. Через 4 года вопрос индексации пенсий для военных до сих пор не был урегулирован. Поэтому, на сегодняшний день, пенсии которые были назначены до и после 2018 отличаются почти в два раза. Поэтому правительство и запланировало исправить этот недостаток.

Уже на следующем заседании Кабмина планируется принять решение, разработанное Министерством соцполитики, которое будет касаться повышения пенсий военнослужащим-пенсионерам, для уменьшения существующих диспропорций.

Так, с 1 июля планируется ввести ежемесячные доплаты в размере 2000 гривен, установив минимальные пенсионные выплаты для пенсионеров-военнослужащих не менее 3854 гривен. Эта "индексация" коснется около 400 000 украинцев.

В то же время по словам Дениса Шмыгаля, предусмотрено и повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 украинцев со статусом УБД получат увеличенные на 700 гривен ежемесячные выплаты.

Ранее, депутат Верховной Рады Денис Костюк в комментарии нашему изданию рассказал, как в благодаря новому законопроекту повысятся пенсии всех граждан страны. Причем, рост пенсий будет привязан к росту прожиточного минимума.

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