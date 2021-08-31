Медлить больше нельзя: экономист рассказал о единственном выходе, иначе через 10-15 лет пенсии будет платить нечем

Власти уже сейчас нужно подумать о том, чтобы дать возможность украинцам накапливать свои сбережения, думая о старости. Но и здесь есть огромный риск. Подводные камни накопительной пенсионной системы кроются в том, что национальная валюта в Украине спустя некоторое время может обесцениться. Как информирует издание "Комментарии", такими размышлениями на этот счет в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" поделился экономист Борис Кушнирук.

Деньги Фото из открытых источников

Рассуждая о накопительной пенсионной системе, эксперт отметил, что он допускает ее целесообразность в Украине, смущают только украинские реалии. Первое, что настораживает, это вопрос – не обесценятся ли те средства, которые украинцы начнут откладывать. Ведь по логике они должны не просто быть в единой сумме, но и увеличиваться. Второе, что настораживает, никто не может дать гарантий, что эти средства в один прекрасный момент у вас не исчезнут со счетов. Гарантий нет ни у кого.

При этом Кушнирук подчеркнул, если ничего не предпринимать и дальше спускать все на самотек, то с солидарной пенсионной системой через 10-15 лет украинцы вообще останутся без пенсий, их просто не из чего будет платить.

Экономист выразил мнение, что сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

Борис Кушнирук видит выход в том, как дать возможность украинцам накапливать средства на старость в том, чтобы государством существенно уменьшить налоговое давление.

Также читайте на портале "Комментарии" — Денис Шмыгаль рассказал, насколько выросли военные пенсии и выплаты участникам боевых действий.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!