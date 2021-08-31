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Медлить больше нельзя: экономист рассказал о единственном выходе, иначе через 10-15 лет пенсии будет платить нечем

По мнению эксперта, сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно

сегодня, 12:25
Автор:

Кравцев Сергей

Власти уже сейчас нужно подумать о том, чтобы дать возможность украинцам накапливать свои сбережения, думая о старости. Но и здесь есть огромный риск. Подводные камни накопительной пенсионной системы кроются в том, что национальная валюта в Украине спустя некоторое время может обесцениться. Как информирует издание "Комментарии", такими размышлениями на этот счет в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" поделился экономист Борис Кушнирук.

Медлить больше нельзя: экономист рассказал о единственном выходе, иначе через 10-15 лет пенсии будет платить нечем

Деньги Фото из открытых источников

Рассуждая о накопительной пенсионной системе, эксперт отметил, что он допускает ее целесообразность в Украине, смущают только украинские реалии. Первое, что настораживает, это вопрос – не обесценятся ли те средства, которые украинцы начнут откладывать. Ведь по логике они должны не просто быть в единой сумме, но и увеличиваться. Второе, что настораживает, никто не может дать гарантий, что эти средства в один прекрасный момент у вас не исчезнут со счетов. Гарантий нет ни у кого.

При этом Кушнирук подчеркнул, если ничего не предпринимать и дальше спускать все на самотек, то с солидарной пенсионной системой через 10-15 лет украинцы вообще останутся без пенсий, их просто не из чего будет платить. 

Экономист выразил мнение, что сегодня украинцам надо дать возможность откладывать на старость самостоятельно.

Борис Кушнирук видит выход в том, как дать возможность украинцам накапливать средства на старость в том, чтобы государством существенно уменьшить налоговое давление.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/dengi-news/12271-ekonomist-o-riskah-pensionnoy-reformy-v-ukraine-konchitsya-ocherednym-razvorovyvaniem
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 12:07

Ігор, реформы - это просто слово. Например, понятно, что нужно реформировать судебную систему. Но в какую сторону? Вы знаете хоть одну страну в Европе, в которой, как в Украине, весь судебный штат избирается иностранными советами, комиссиями и т.д.? Вроде реформа, только не туда. В то же "не туда" идут реформы образования, здравоохранения, социалки. Все закрывается для сокращения расходов. Это реформы? Тогда не надо, верните хотя бы состояние 13-го года.

Ігор

сегодня, 11:34

Реформи треба проводити, швидко, та створювати мікровласників/мікробізнес. Тоді люди зможуть відкладати на пенсії. Скорочувати у 5 разів "патріотично"-корумповані чиновницькі термітники. Систему пільг підробленим "патріотам" типу Сенцова треба ліквідувати. Залишити тільки дитячі пільги для хворих дітей.

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