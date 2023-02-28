logo

BTC/USD

23490.93

ETH/USD

1635.75

LTC/USD

95.22

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцы определили людей, которые им больше всего симпатизируют: кто попал в лидеры
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы определили людей, которые им больше всего симпатизируют: кто попал в лидеры

Новое исследование показало, кто из украинских деятелей нравится украинцам. Также в список попали не нравится.

сегодня, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В январе исследователи из Национального демократического института международных дел (NDI), провели опрос и определили, кто больше нравится украинцам. Также в опубликованном рейтинге есть и те, кто менее симпатизирует гражданам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование NDI.

Украинцы определили людей, которые им больше всего симпатизируют: кто попал в лидеры

Зеленский, Залужный, Кличко. Фото из открытых источников

NDI во время своего нового исследования было установлено, что больше всего украинцам больше всего симпатизирует Владимир Зеленский – 91% опрошенных ответило, что им нравится президент Украины. Другое мнение имели 6% опрошенных. На втором месте с результатом 87% расположился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тройку лидеров замыкает Сергей Притула, волонтер получил результат в 81%. В пятерку также попали Виталий Кличко и Михаил Подоляк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Среди представленных кандидатов больше всего не нравится украинцам Юлия Тимошенко – 79%. На втором месте оказался экспрезидент Украины Петр Порошенко – 74%. Тройку людей, которым украинцы меньше всего симпатизируют, закрывает бывший член пророссийской "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Юрий Бойко — 73%.

Просмотреть результаты исследований   NDI можно ниже:

Украинцы определили людей, которые им больше всего симпатизируют: кто попал в лидеры - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине есть те, кто считает себя гражданами СССР. Опрос показал, сколько процентов таких людей в Украине. Тем не менее, результаты исследования фиксируют рост тех, кто считает себя гражданином Украины.

Также "Комментарии" писали о самых многочисленных армиях мира по состоянию на 2023 год. Согласно исследованию украинская армия попала в лучшие 25 армий мира по этому показателю.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ndi.org/sites/default/files/January_2023_Ukraine_wartime_survey_UKR.pdf
Теги:
comments

Обсуждения

Стас

сегодня, 13:18

Зате всі друзяки -гниди та подонки Порошенко, Тимошенко, Рудик та Бойко в рейтингу, як і в житті разом. Може і в суді за свої дії чи халатну бездіяльність і розкрадання України будуть разом. То це було б класно і справедливо.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!