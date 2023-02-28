Украинцы определили людей, которые им больше всего симпатизируют: кто попал в лидеры

В январе исследователи из Национального демократического института международных дел (NDI), провели опрос и определили, кто больше нравится украинцам. Также в опубликованном рейтинге есть и те, кто менее симпатизирует гражданам Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование NDI.

Зеленский, Залужный, Кличко. Фото из открытых источников

NDI во время своего нового исследования было установлено, что больше всего украинцам больше всего симпатизирует Владимир Зеленский – 91% опрошенных ответило, что им нравится президент Украины. Другое мнение имели 6% опрошенных. На втором месте с результатом 87% расположился главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Тройку лидеров замыкает Сергей Притула, волонтер получил результат в 81%. В пятерку также попали Виталий Кличко и Михаил Подоляк.

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Среди представленных кандидатов больше всего не нравится украинцам Юлия Тимошенко – 79%. На втором месте оказался экспрезидент Украины Петр Порошенко – 74%. Тройку людей, которым украинцы меньше всего симпатизируют, закрывает бывший член пророссийской "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Юрий Бойко — 73%.

Просмотреть результаты исследований NDI можно ниже:





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине есть те, кто считает себя гражданами СССР. Опрос показал, сколько процентов таких людей в Украине. Тем не менее, результаты исследования фиксируют рост тех, кто считает себя гражданином Украины.

Также "Комментарии" писали о самых многочисленных армиях мира по состоянию на 2023 год. Согласно исследованию украинская армия попала в лучшие 25 армий мира по этому показателю.