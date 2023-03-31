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Украинцы назвали условия, когда можно начать переговоры с Россией: соцопрос

Большинство соотечественников считают, что пока российские войска не отошли к границам, которые были утверждены в 1991 году, ни о каких переговорах не может быть и речи

сегодня, 14:44
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Автор:

Кравцев Сергей

Большинство украинцев (60,7%) считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год". Полгода назад эту позицию разделяли 57,5% респондентов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на опрос Центра Разумкова.

Украинцы назвали условия, когда можно начать переговоры с Россией: соцопрос

Переговоры. Фото: из открытых источников

Еще 17,6% считают верным мнение о том, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения ее войск на линию противостояния по состоянию на 23 февраля 2022 года" (в сентябре-октябре 2022 года — 20,6%).


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Кроме того, 13,1% полагают, что переговоры с Россией "это действенный способ достижения мира, которым следует воспользоваться уже сейчас". Полгода назад это мнение поддерживали 16,6%.

Те, кто считает, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год", составляют большинство во всех регионах (от 56,5% на Юге до 65% на Западе).                                                        

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Мнением украинцев социологи интересовались только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/gromadska-dumka-pro-viinu-peremogu-ta-garantii-bezpeky-liutyi-berezen-2023r
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