Удастся ли привлечь к ответственности Путина и Лукашенко после решения суда в Гааге: что думают украинцы

Топ-темой остается решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина. На данное решение уже эмоционально отреагировали в Москве. В частности, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что решение МКС не имеет для Кремля никакого значения, потому как Россия его не признает. В свою очередь, мировые лидеры навали такое решение суда в Гааге торжеством справедливости. Так, президент США Джо Байден заявил, что выдача ордера на арест Владимира Путина является "очень сильной позицией". Ну, а, что думают украинцы на этот счет – выяснили социологи "Active Group".

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Респондентам задали вопрос: знают ли они, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина? 88,5% опрошенных заявили, что знают о таком решении. 5,8% заявили, что что-то слышали, но не уверены. И столько же 5,8% заявили, что не слышали о такой новости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Далее социологи задали еще более интересный вопрос: считают ли украинцы, что путин и лукашенко будут привлечены к ответственности? 24,2% заявили, что однозначно так и будет. Хотя еще в январе 27,3% считали такие события более реалистичными. 17,7% ответили "скорее да", но в январе такой ответ дали почти 30% респондентов. В то же время 32,9% опрашиваемых считают, что скорее не удастся притянуть путина и лукашенко к ответственности. В январе показатель был на таком же уровне. Ответ "точно не удастся" выбрали 11,2% наших соотечественников.

Читайте также на портале "Комментарии" — какими будут последствия ордера на арест Путина – о чем стоит задуматься Си Циньпину. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально разобрались в ситуации.



