Топ-чиновников обвинили в плагиате: что думаю украинцы – как поступить

Как передает портал "Комментарии", 21 марта Верховная Рада назначила на должность министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Однако нового главу МОН уже успели обвинить в плагиате. Также обвинения в плагиате получил глава Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В итоге, оба представителям образовательной сферы заявили, что настаивают на детальной проверке диссертаций и уверяют, что не занимались плагиаторством. Социологи Active Group решили поинтересоваться у украинцев, что они думают об этом.

Оксен Лисовый и Сергей Бабак. Фото: из открытых источников

Сначала респондентам задали вопрос: слышали ли они вообще они о плагиаторском скандале с участием топ-чиновников? В итоге, оказалось, что чуть больше 39% слышали о данном скандале. И практически столько же 36,2% — не слышали. 24% — что-то слышали, но не уверены.

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Далее социологи поинтересовались, как относятся украинцы к тому, что топ-чиновники сами подали свои диссертации на проверку? Большинство, а именно 64,3% поддержали такое решение. 20,7% ответили, что скорее позитивно относятся к такому шагу Лисового и Бабака. Негативно к этому отнеслись всего 2% опрошенных.

Ну и, наконец у соотечественников спросили, если у чиновников таки найдут плагиат в диссертациях, что они должны будут сделать? Подавляющее большинство, а именно 61,3% ответили, что чиновники должны будут отказаться от своих научных званий. 45,6% ответили более категорично, что они должны будут покинуть свои должности. 25% украинцев считает, что достаточно будет простого извинения. 30,8% респондентов считают, что при обнаружении плагиата, они должны будут исправить свои работы.

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