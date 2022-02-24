Украинцев просят убирать отметки врага на дорогах: как они выглядят (ФОТО)

Украинцев просят обращать внимание на знаки, оставленные на дорогах и инфраструктурных объектах, потому что их могут использовать оккупанты. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook.

Украинцев просят уничтожать метки врага (фото из открытых источников)

В ведомстве призвали граждан уничтожать символы, оставленные российскими военными, потому что это система сигналов, которую использует враг, в частности, в ночное время. Украинцев просят их зарисовывать, засыпать землей или смолой.

Также предприятие призвало граждан быть бдительными и обязательно сообщать о таких метках сотрудников полиции с помощью горячей линии 102.

Напомним, экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает важнейшим выводом сегодняшнего страшного дня, что украинский народ сплотился – и каждый на своем месте оказывает ожесточенное сопротивление агрессору. По его словам, российское наступление продвинулось на ряде направлений, но враг хотел куда большего.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в нашей стране вводится комендантский час. На момент публикации этой новости комендантский час на территории нашей страны был введен в Черкасском, Черниговском, Ровенском, Николаевском, Харьковском, Кировоградском, Киевском регионах, столице, городе Запорожье. Это требование на момент военного времени будет действовать с 22:00 до 6:00. В столице и Киевском регионе – до 7:00.

Читайте также, что российским военнослужащим, которые сегодня утром, 24 февраля, начали нападение на украинские города, удалось захватить территорию Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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