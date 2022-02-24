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"После жестокого боя": российские войска захватили Чернобыльскую АЭС

Под контролем российских военнослужащих оказалась территория Чернобыльской атомной электростанции

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Российским военнослужащим, которые сегодня утром, 24 февраля, начали нападение на украинские города, удалось захватить территорию Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию "Униан".

"После жестокого боя": российские войска захватили Чернобыльскую АЭС

Россия захватила Чернобыльскую АЭС (фото из открытых источников)

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", — отметил он.

По его словам, сейчас станция находится в опасности и существует высокий риск провокаций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что захват Чернобыльской атомной электростанции — это объявление войны всей Европе.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска хотели совершить террористический акт на ЧАЭС, чтобы это повлекло экологическую катастрофу.

Напомним, под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 февраля, по состоянию на 17.30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков.

Читайте также, в населенном пункте Липецкое Подольского района Одесского региона после обстрела российской армией воинской части погибли 22 военнослужащих. Еще шесть человек были срочно госпитализированы.


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Обсуждения

Буба

сегодня, 19:52

Ах, после жестокого боя... Ну тогда ладно...

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