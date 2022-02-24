"После жестокого боя": российские войска захватили Чернобыльскую АЭС

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Российским
военнослужащим, которые сегодня утром, 24 февраля, начали нападение на
украинские города, удалось захватить территорию Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии изданию
"Униан".
Россия захватила Чернобыльскую АЭС (фото из открытых источников)
"После
жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние
объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов
неизвестно", — отметил он.
По
его словам, сейчас станция находится в опасности и существует высокий риск
провокаций.
Ранее
президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что захват Чернобыльской атомной
электростанции — это объявление войны всей Европе.
Советник
руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска
хотели совершить террористический акт на ЧАЭС, чтобы это повлекло экологическую
катастрофу.
Напомним,
под Черниговом в полном составе украинским военнослужащим сдался разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады (Кемеровская область).
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что 24 февраля, по состоянию на 17.30 в Геническом районе
Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков.
Читайте
также, в населенном пункте Липецкое Подольского района Одесского региона после обстрела российской армией воинской части погибли 22 военнослужащих. Еще шесть
человек были срочно госпитализированы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Буба
сегодня, 19:52
Ах, после жестокого боя... Ну тогда ладно...