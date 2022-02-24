В Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека

В населенном пункте Липецкое Подольского района Одесского региона после обстрела российской армией воинской части погибли 22 военнослужащих. Еще шесть человек были срочно госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Последствия удара по воинской части в Одесской области (facebook.com/oda.odesa)

Как отмечено в опубликованной информации, спасатели завершили разбирать завалы, под ними находилось 22 погибших военных, это 11 мужчин и 11 женщин, ставших первыми жертвами военного удара российских армейцев, направленного на воинскую часть, расположенную в населенном пункте Липецкое Подольского района Одесской области. Сотрудники ГСЧС спасли 6 работников, которых отправили в Подольское городское медицинское учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия захватила Геническ. 24 февраля, по состоянию на 17:30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков. Об этом говорится на Facebook – странице Херсонской областной администрации. Известно, что в окрестностях города расположены блокпосты с русскими войсками. Проводится проверка выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Также в ведомстве сообщили, что в районе с. Широкое (Скадовское района) стоит колонна военной техники, пока нет активных движений, в самом Скадовске русские войска отсутствуют. Кроме того, большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. По Херсонскому району информация частичная.





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