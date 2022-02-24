logo

BTC/USD

35915.17

ETH/USD

2448.17

LTC/USD

97.55

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия В Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека

В селе Липецкое Подольского района Одесской области погибли 22 человека

сегодня, 18:35 comments1020
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В населенном пункте Липецкое Подольского района Одесского региона после обстрела российской армией воинской части погибли 22 военнослужащих. Еще шесть человек были срочно госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

В Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека

Последствия удара по воинской части в Одесской области (facebook.com/oda.odesa)

Как отмечено в опубликованной информации, спасатели завершили разбирать завалы, под ними находилось 22 погибших военных, это 11 мужчин и 11 женщин, ставших первыми жертвами военного удара российских армейцев, направленного на воинскую часть, расположенную в населенном пункте Липецкое Подольского района Одесской области. Сотрудники ГСЧС спасли 6 работников, которых отправили в Подольское городское медицинское учреждение.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия захватила Геническ. 24 февраля, по состоянию на 17:30 в Геническом районе Херсонской области государственные структуры оказались под контролем захватчиков. Об этом говорится на Facebook – странице Херсонской областной администрации. Известно, что в окрестностях города расположены блокпосты с русскими войсками. Проводится проверка выезжающих на принадлежность к Вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Также в ведомстве сообщили, что в районе с. Широкое (Скадовское района) стоит колонна военной техники, пока нет активных движений, в самом Скадовске русские войска отсутствуют. Кроме того, большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. По Херсонскому району информация частичная.

В Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека - фото 2


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/oda.odesa/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!