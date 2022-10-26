Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: подробности

27 октября в Украине, в частности, в западных регионах, ожидают туман. Поэтому резко ухудшится видимость на дорогах. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Укргидрометцентра в Facebook.

"Ночью и утром 27 октября в западных областях будет туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, на западе страны установлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики сообщают, что 27 октября в Левобережной части страны будет дождливая погода. А на остальных украинских территориях будет преобладать сухая погода и без осадков. В частности, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне+ 5+10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до+ 15+18 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет непогода . 3 октября и 4 октября в Украине изменится погода. В частности, в столице Украины и западных регионах будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с. По данным УкрГидрометцентра, 3 октября в Киеве, 4 октября в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украину возвращается осеннее тепло . Уже с понедельника жители некоторых регионов Украины почувствуют такое ожидаемое осеннее тепло, ведь в нашу страну идет теплая погода. И первыми его почувствуют украинцы на юге. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, 26 сентября, к нам придут 27 градусов тепла. На севере и западе будет немного холоднее, но без каких-либо ощутимых холодов. Но это не значит, что украинцам следует спрятать зонты, ведь дожди все-таки будут периодически идти.