logo

BTC/USD

20807.40

ETH/USD

1560.68

LTC/USD

57.21

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

39.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: подробности

27 октября в западной части Украины ожидается туман

сегодня, 17:26
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

27 октября в Украине, в частности, в западных регионах, ожидают туман. Поэтому резко ухудшится видимость на дорогах. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Укргидрометцентра в Facebook.

Украинцев предупреждают об ухудшении погоды: подробности

В Украине изменится погода (фото из открытых источников)

"Ночью и утром 27 октября в западных областях будет туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, на западе страны установлен первый (желтый) уровень опасности.

Синоптики сообщают, что 27 октября в Левобережной части страны будет дождливая погода. А на остальных украинских территориях будет преобладать сухая погода и без осадков. В частности, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться на уровне+ 5+10 градусов. А днем столбик термометра поднимется до+ 15+18 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет непогода . 3 октября и 4 октября в Украине изменится погода. В частности, в столице Украины и западных регионах будут сильные порывы ветра, достигающие скорости 15-20 м/с. По данным УкрГидрометцентра, 3 октября в Киеве, 4 октября в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украину возвращается осеннее тепло . Уже с понедельника жители некоторых регионов Украины почувствуют такое ожидаемое осеннее тепло, ведь в нашу страну идет теплая погода. И первыми его почувствуют украинцы на юге. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в понедельник, 26 сентября, к нам придут 27 градусов тепла. На севере и западе будет немного холоднее, но без каких-либо ощутимых холодов. Но это не значит, что украинцам следует спрятать зонты, ведь дожди все-таки будут периодически идти.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid0eH55E6ntpkQoGR7qikPiMCb1v568jxAXrKmYUHsKySgnKW7TRfmUQsiAysP3FKqVl
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!