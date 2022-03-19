Украинцев хотят обмануть с выплатой 6,5 тыс. гривен: что нужно знать

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Светлана Шкурупий
К
сожалению, есть люди, которые пытаются нажиться на войне и придумывают все
новые схемы обмана украинцев. Центр противодействия дезинформации при СНБО на
своем Telegram-канале
предупредил об афере с выплатой 6,5 тысячи гривен.
Украинцев хотят обмануть с выплатой 6,5 тыс. гривен (фото из открытых источников)
Украинцев
просят быть осторожнее, потому что многим на телефон начали приходить SMS-сообщения о якобы начислении 6,5 тысячи гривен. В тексте говорится, что средства уже зачислены и идет ссылка,
которую должен нажать пользователь. Текст и размер "помощи" может
отличаться, но в сообщении присутствует фишинговая ссылка, которую
категорически нельзя нажимать. При переходе на нее, существует риск, что телефон
будет взломан.
Украинцев
предупредили, что если они заказывали выплату в размере 6,5 тысячи гривен через
приложения "Дия", то нужно ожидать уведомление о начислении денег от
банка, клиентом которого вы являетесь.
В
сообщениях о начислении денежной компенсации не должно быть никаких ссылок, а
только текст.
В
Центре противодействия дезинформации просят граждан не переходить ни на какие
сомнительные ссылки. Всегда лучше позвонить на горячую линию, чтобы уточнить
вопрос или проверить подлинность уведомления.
Напомним,
что из-за войны с Россией, многие украинцы потеряли работу, потому что были
вынуждены выехать в безопасные места. В связи с этим, президент Украины
Владимир Зеленский отметил, что все граждане, попавшие в такую ситуацию,
получат денежные выплаты в размере 6,5 тысячи гривен.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие схемы обмана используют мошенники в военное время, чтобы выманить деньги в украинцев.
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