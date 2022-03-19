Украинцев хотят обмануть с выплатой 6,5 тыс. гривен: что нужно знать

К сожалению, есть люди, которые пытаются нажиться на войне и придумывают все новые схемы обмана украинцев. Центр противодействия дезинформации при СНБО на своем Telegram-канале предупредил об афере с выплатой 6,5 тысячи гривен.

Украинцев хотят обмануть с выплатой 6,5 тыс. гривен (фото из открытых источников)

Украинцев просят быть осторожнее, потому что многим на телефон начали приходить SMS-сообщения о якобы начислении 6,5 тысячи гривен. В тексте говорится, что средства уже зачислены и идет ссылка, которую должен нажать пользователь. Текст и размер "помощи" может отличаться, но в сообщении присутствует фишинговая ссылка, которую категорически нельзя нажимать. При переходе на нее, существует риск, что телефон будет взломан.

Украинцев предупредили, что если они заказывали выплату в размере 6,5 тысячи гривен через приложения "Дия", то нужно ожидать уведомление о начислении денег от банка, клиентом которого вы являетесь.

В сообщениях о начислении денежной компенсации не должно быть никаких ссылок, а только текст.

В Центре противодействия дезинформации просят граждан не переходить ни на какие сомнительные ссылки. Всегда лучше позвонить на горячую линию, чтобы уточнить вопрос или проверить подлинность уведомления.

Напомним, что из-за войны с Россией, многие украинцы потеряли работу, потому что были вынуждены выехать в безопасные места. В связи с этим, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все граждане, попавшие в такую ситуацию, получат денежные выплаты в размере 6,5 тысячи гривен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие схемы обмана используют мошенники в военное время, чтобы выманить деньги в украинцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!