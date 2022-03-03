Какие выплаты получат украинцы, потерявшие работу из-за войны

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на украинские территории, многие украинцы потеряли работу или были вынуждены выехать из городов. Глава государства Владимир Зеленский отметил, что все граждане, попавшие в такую ситуацию, получат выплаты, без всяких условий. Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Сколько получат украинцы, потерявшие работу (фото из открытых источников)

По словам Зеленского, правительство уже подготовило программу, согласно которой каждый гражданин, у кого Россия забрала возможность работать и обеспечивать семью, получит по 6 500 гривен без всяких условий.

Президент подчеркнул, что сейчас активно работают координационные штабы по Украине и в пути находятся гуманитарные грузы, которые обеспечат жителей необходимыми продуктами, водой и вещами.

Также Зеленский отметил, что, несмотря на военные действия, украинская власть обеспечит полную выплату пенсий.

"С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже ушли в банки. Все выплаты будут произведены полностью", – заверил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все линии обороны удалось сохранить, а российские войска за неделю войны не смогли достичь успеха ни на одном из стратегических направлений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что глава Минобороны Украины Алексей Резников высказал благодарность украинскому народу за проделанную работу в непростое время, а также отметил, что мировое сообщество все больше верит в победу Украины над агрессором.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский 2 марта подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам.

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