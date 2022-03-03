Резников признался, что еще неделю назад ни в РФ, ни на Западе не верили, что Украина выстоит

Глава Минобороны Украины Алексей Резников высказал благодарность украинскому народу за проделанную работу в непростое время, а также отметил, что мировое сообщество все больше верит в победу Украины над агрессором. Как передает портал "Комментарии", об этом министр обороны написал у себя в Facebook.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

Алексей Резников признался, что еще неделю назад, когда началось открытое российское вторжение в Украину никто ни в самой России, на Западе не верил, что Украина сможет так стойко продержаться неделю. Никто не давал таких прогнозов. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что Украина все равно выстоит, даже, если Россия пойдет войной на Украину. Сегодня 90% наших соотечественников придерживаются такого мнения.

Министр подчеркнул, что заслуга эффективной обороны Украины не только вооруженных сил и сил теробороны, которые есть щитом нашей страны, но и глав военно-гражданских администраций, мэров, а также медиков, спасателей, коммунальщиков, железнодорожников, журналистов и финансистов.

По словам Резникова, российская армия превратилась в самых настоящих трусов и террористов, потому что обстреливает мирные города, стреляет в женщин и детей, нацеливает свои ракеты в больницы, школы. Так поступают самые настоящие трусы и боевики.

Читайте также на портале "Комментарии" — захваченный в плен российский майор фактически признался, что российская армия провалила задачу Путина по оккупации Украины. 2-3 марта российским военным было обещано возвращение обратно в Россию. В итоге, война существенно затянулась.





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