В Украине создают Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский 2 марта подписал указ о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



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Штаб будет решать неотложные гуманитарные потребности населения, возникшие с начала военного вторжения России в украинских городах и селах. Многие граждане были вынуждены уехать из домов, остались без воды, еды, лекарств, предметов первой необходимости.

Поэтому штаб будет заниматься координированием волонтерских инициатив, получать и распределять помощь от международных гуманитарных организаций, а также средств из созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды (Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027).

Также Штаб будет координировать передачу населению гуманитарной помощи из-за границы, от бизнесменов, оказывать помощь органам власти военным администрациям и общинам. Главой Координационного штаба стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Также в штабе будут работать заместитель Ермака по социальной политике и здравоохранению, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, представители Министерств иностранных дел, обороны, здравоохранения, социальной политики.

На Кабмин возложено обязательство наладить связь штаба с областными военными администрациями. Согласно указу на правительство возлагаются обязанности обращаться к дипломатам и консулам иностранных государств, международным организациям, иностранным донорам о предоставлении гуманитарной помощи Украине.