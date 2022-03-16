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Аферы во время войны: как мошенники обманывают украинцев

Какие преступные схемы придумали мошенники для того, чтобы обмануть украинцев даже во время войны

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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К сожалению, война объединила не всех для победы над врагом. Есть мошенники, которые используют этот непростой период, чтобы обогатиться. Какие новые схемы используют аферисты, чтобы обмануть украинцев? На Facebook-странице Financial Literacy Ukraine от НБУ рассказали, как не попасться на уловки мошенников.

Аферы во время войны: как мошенники обманывают украинцев

Как мошенники обманывают украинцев (фото из открытых источников)

Украинцев предупредили, что злоумышленники могут выманивать деньги, организовывая фейковые перевозки. Они на сайтах размещают объявления, рассказывая, что якобы осуществляют эвакуацию жителей из опасных точек, просят предоплату на карту, а потом исчезают, не выполняя взятых на себя обязательств.

Также мошенники могут размещать объявления по сбору средств, например, на лечения, пострадавших во время войны детей или на помощь украинской армии.

Еще аферисты могут зарабатывать на ложных объявлениях аренды жилья. В интернете они размещают объявления о доступной квартире или комнате, потом просят предоплату и получив деньги, обрывают все связи.

Более того, мошенники могут создавать фишинговые сайты, очень похожие на официальные ресурсы благотворительных фондов.  Там предлагают помочь пострадавшим и т.д. Таким образом, мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Напомним, что мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в социальных сетях разного рода ловкачи дают предложения соотечественникам о продаже ковидной тысячи за 650 гривен. Эта компенсация перечисляется на счет виртуальной карты и получить их наличными деньгами нельзя.


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