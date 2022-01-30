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Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой (ФОТО)

Аферисты бросают ссылку на фейковый сайт, где продавец "должен будет получить" деньги за свой товар

30 января 2022, 23:55
Автор:

Елизавета Черных
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Мошенники в Украине используют новую схему обмана, которая связана с доставкой от популярной платформы онлайн-объявлений OLX. Злоумышленники изъявляют желание якобы приобрести товар, размещенный на сайте, а затем обманом получают средства доверчивых украинцев. С такой схемой столкнулась жительница Днепра, передает РБК-Украина. 

Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой (ФОТО)

Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой - фото из открытых источников

В группе "Черный список магазинов и товаров Днепра" в cоцсети Facebook появилось сообщение о новой афере. Мошенники на ресурсе заявляют, что их "заинтересовал" определенный товар и предлагают вести дальнейшую беседу в мессенджере. Затем аферисты бросают ссылку на фейковый сайт, где продавец "должен будет получить" деньги за свой товар. Мошенники пишут, что якобы оплатили его через OLX-доставку, а автору объявления нужно внести свои данные и реквизиты для "получения" денежных средств. 

"Вы вводите информацию и данные о себе, а далее с вашей карты снимают все деньги", — пишет жительница Днепра и прилагает скриншоты переписки со злоумышленниками. 

Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой (ФОТО) - фото 2
Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой (ФОТО) - фото 3
Мошенники в Украине используют схему обмана с OLX-доставкой: как не стать жертвой (ФОТО) - фото 4


Издание отмечает, что эксперты в области безопасности неоднократно обращались к украинцам с призывом не переходить по неизвестным и сомнительным ссылкам на онлайн-ресурсах, в частности и на OLX. А тем более вводить где-то конфиденциальные данные или передавать их незнакомым лицам. 

Напомним, что мошенники в Украине придумали способ обмана граждан, который связан с так называемой "тысячей Зеленского", которую могут получить вакцинированные украинцы. Аферисты под видом работников банка звонят с предложением перевести деньги с виртуальной карты на основную любого украинского банка. 

Ранее на портале "Комментарии" - Мошенники в Украине используют схему обмана с такси. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/raskryta-novaya-moshennicheskaya-shema-olx-1643568307.html
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