В Украине мошенники придумали схему обмана с "тысячей Зеленского": как она работает

Мошенники в Украине используют новую схему для обмана граждан. Об этом пишет издание РБК-Украина.



Мошенники придумали схему с "ковидной тысячей". Фото из открытых источников

Сообщается, что в Одесской области злоумышленники придумали новый обман, связанный с тысячей гривен, которую начисляли за вакцинацию.

Как указывается в материале, мошенники, притворяясь сотрудниками банков, звонят своим жертвам и предлагают перевести деньги с виртуальной карты на основную карту любого банка.

Таким образом, если жертва попалась на "крючок" правонарушителей, в их распоряжении оказываются номера банковских карт, а также личные данные, которые потом они могут использовать для присвоения чужих денежных средств.

Жертвой новой преступной схемы уже успел стать 48-летнй одессит. У мужчины украли почти две тысячи гривен, когда тот предоставил персональные данные обманщикам.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали расследование по данному факту.

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