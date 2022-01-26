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В Украине мошенники придумали схему обмана с "тысячей Зеленского": как она работает

Стала известна новая схема мошенников с "ковидной тысячей"

сегодня, 18:00
Автор:

Денис Подставной
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Мошенники в Украине используют новую схему для обмана граждан. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

В Украине мошенники придумали схему обмана с "тысячей Зеленского": как она работает

Мошенники придумали схему с "ковидной тысячей". Фото из открытых источников

Сообщается, что в Одесской области злоумышленники придумали новый обман, связанный с тысячей гривен, которую начисляли за вакцинацию. 

Как указывается в материале, мошенники, притворяясь сотрудниками банков, звонят своим жертвам и предлагают перевести деньги с виртуальной карты на основную карту любого банка. 

Таким образом, если жертва попалась на "крючок" правонарушителей, в их распоряжении оказываются номера банковских карт, а также личные данные, которые потом они могут использовать для присвоения чужих денежных средств.

Жертвой новой преступной схемы уже успел стать 48-летнй одессит. У мужчины украли почти две тысячи гривен, когда тот предоставил персональные данные обманщикам. 

Сотрудники правоохранительных органов уже начали расследование по данному факту. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что премьер Греции принес извинения за коллапс на дорогах. Из-за снегопада объявлены каникулы в школах, а на магистрали образовалась пробка. Некоторым водителям приходилось пешком добираться до города. 

Издание "Комментарии" писало о том, что Шэрон Фонсека рассказала, как с семьей преодолела COVID-19. Актрисса заявила, что "это была безумная неделя".

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tysyacha-vaktsinatsiyu-ukraintsev-predupredili-1643209152.html
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