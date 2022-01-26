В Украине мошенники придумали схему обмана с "тысячей Зеленского": как она работает

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Мошенники в Украине используют новую схему для обмана граждан. Об этом пишет издание РБК-Украина.
Мошенники придумали схему с "ковидной тысячей". Фото из открытых источников
Сообщается, что в Одесской области злоумышленники придумали новый обман, связанный с тысячей гривен, которую начисляли за вакцинацию.
Как указывается в материале, мошенники, притворяясь сотрудниками банков, звонят своим жертвам и предлагают перевести деньги с виртуальной карты на основную карту любого банка.
Таким образом, если жертва попалась на "крючок" правонарушителей, в их распоряжении оказываются номера банковских карт, а также личные данные, которые потом они могут использовать для присвоения чужих денежных средств.
Жертвой новой преступной схемы уже успел стать 48-летнй одессит. У мужчины украли почти две тысячи гривен, когда тот предоставил персональные данные обманщикам.
Сотрудники правоохранительных органов уже начали расследование по данному факту.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что премьер Греции принес извинения за коллапс на дорогах. Из-за снегопада объявлены каникулы в школах, а на магистрали образовалась пробка. Некоторым водителям приходилось пешком добираться до города.Издание "Комментарии" писало о том, что Шэрон Фонсека рассказала, как с семьей преодолела COVID-19. Актрисса заявила, что "это была безумная неделя".
Читайте также о том, что названо "скрытые" причины ожирения, о которых мало кто знает. Эксперты рассказали, что проблемы с лишним весом могут вызывать не только пищевые привычки: ТОП-5 скрытых причин заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости