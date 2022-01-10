Мошенники в Украине используют схему обмана с такси: как не стать жертвой

Мошенники в Украине активизировали схему обмана доверчивых граждан. Аферисты уверяют украинцев, что являются сотрудниками известных в стране служб такси, отправляя клиентам коды подтверждения. После того, как пользователь передает код, с банковских карт списываются средства. С такой схемой столкнулся читатель "Днепр Оперативный".

Мошенники в Украине используют схему обмана с такси - фото из открытых источников

Сообщается, что мошенник звонит, представляясь таксистом известной в Украине службы. Он заявляет, что хотел подтвердить поездку от клиента, но случайно допустил ошибку в цифре телефонного номера и активация поездки отправилась не тому человеку. Затем "таксист" просит продиктовать код, отправленный вам.

Аферисты уже с другого телефона устанавливают приложение с платежной системой, вводят ваш телефонный номер и код из сообщения. Так, злоумышленникам удается получить доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта. После этого с карты начинают списываться суммы за различные заказы, которые могут быть из разных регионов страны, на суммы в тысячи гривен.

Отмечается, что мошенники для своей аферы могут использовать любую службу такси, которая имеет платежную систему. Поэтому ни при каких обстоятельствах не нужно передавать данные третьим лицам.

Отметим, что ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, как аферисты, находясь в одной Сети Wi-Fi с другими украинцами, могут перехватывать банковские данные, сообщения или пароли. Правоохранители дали рекомендацию использовать интернет, который предоставляет оператор связи, а не тот, что в свободном доступе.

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