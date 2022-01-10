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Мошенники в Украине используют схему обмана с такси: как не стать жертвой

С карты начинают списываться суммы за различные заказы, которые могут быть из разных регионов страны, на суммы в тысячи гривен

сегодня, 15:01
Автор:

Елизавета Черных
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Мошенники в Украине активизировали схему обмана доверчивых граждан. Аферисты уверяют украинцев, что являются сотрудниками известных в стране служб такси, отправляя клиентам коды подтверждения. После того, как пользователь передает код, с банковских карт списываются средства. С такой схемой столкнулся читатель "Днепр Оперативный". 

Мошенники в Украине используют схему обмана с такси: как не стать жертвой

Мошенники в Украине используют схему обмана с такси - фото из открытых источников

Сообщается, что мошенник звонит, представляясь таксистом известной в Украине службы. Он заявляет, что хотел подтвердить поездку от клиента, но случайно допустил ошибку в цифре телефонного номера и активация поездки отправилась не тому человеку. Затем "таксист" просит продиктовать код, отправленный вам. 

Аферисты уже с другого телефона устанавливают приложение с платежной системой, вводят ваш телефонный номер и код из сообщения. Так, злоумышленникам удается получить доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта. После этого с карты начинают списываться суммы за различные заказы, которые могут быть из разных регионов страны, на суммы в тысячи гривен. 

Отмечается, что мошенники для своей аферы могут использовать любую службу такси, которая имеет платежную систему. Поэтому ни при каких обстоятельствах не нужно передавать данные третьим лицам. 

Мошенники в Украине используют схему обмана с такси: как не стать жертвой - фото 2

Отметим, что ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, как аферисты, находясь в одной Сети Wi-Fi с другими украинцами, могут перехватывать банковские данные, сообщения или пароли. Правоохранители дали рекомендацию использовать интернет, который предоставляет оператор связи, а не тот, что в свободном доступе. 

Ранее на портале "Комментарии" - Мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев: названы самые популярные схемы обмана. 


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Источник: https://www.facebook.com/dneproperatyvnyi/posts/808255383907394
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