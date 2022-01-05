logo

BTC/USD

46519.39

ETH/USD

3811.16

LTC/USD

148.93

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

31.05

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Мошенники в Украине могут красть деньги через Wi-Fi: как не стать жертвой
commentss НОВОСТИ Все новости

Мошенники в Украине могут красть деньги через Wi-Fi: как не стать жертвой

Лучшего всего отключить на девайсе опцию автоматического подключения к общедоступной Сети

сегодня, 17:47
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

В Украине аферисты, находясь в одной Сети Wi-Fi с другими гражданами, могут перехватывать банковские данные, пароли, а также сообщения. В полиции советуют пользоваться интернетом, предоставленным оператором связи, а не тем, который находится в свободном доступе. Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел. 

Мошенники в Украине могут красть деньги через Wi-Fi: как не стать жертвой

Мошенники в Украине могут воровать деньги через Wi-Fi - фото из открытых источников

Чтобы не стать жертвой мошенников и обманным путем не лишиться денежных средств, в МВД также рекомендуют не совершать никаких банковских операций, будучи подключенным к публичной сети. Также не стоит использовать Сеть Wi-Fi, которая просит авторизоваться при помощи телефонного номера, электронной почты или социальных сетей. 

В полиции также советуют отключить опцию общего доступа к файлам, а также запретить обнаружение вашего устройства другими пользователями Сети.  

Не стоит регистрироваться на новых ресурсах во время использования публичной сети, а также использовать VPN.

Лучшего всего вовсе отключить на девайсе опцию автоматического подключения к общедоступной Сети. 

Отметим, что в Службе безопасности Украины раскрыли детали популярной мошеннической схемы и рассказали, как не попасть на удочку злоумышленников. В большинстве случаев аферисты звонят родственникам военнослужащих и сообщают, что близкий им человек якобы взят в плен. Затем звонящие требуют перевести деньги на посторонний счет, чтобы человека "освободили". 

Также портал "Комментарии" рассказывал, что мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев. Существует несколько наиболее популярных способов, как у заробитчан воруют деньги. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=909737399738809
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!