Мошенники в Украине могут красть деньги через Wi-Fi: как не стать жертвой

В Украине аферисты, находясь в одной Сети Wi-Fi с другими гражданами, могут перехватывать банковские данные, пароли, а также сообщения. В полиции советуют пользоваться интернетом, предоставленным оператором связи, а не тем, который находится в свободном доступе. Об этом пишет пресс-служба Министерства внутренних дел.

Мошенники в Украине могут воровать деньги через Wi-Fi - фото из открытых источников

Чтобы не стать жертвой мошенников и обманным путем не лишиться денежных средств, в МВД также рекомендуют не совершать никаких банковских операций, будучи подключенным к публичной сети. Также не стоит использовать Сеть Wi-Fi, которая просит авторизоваться при помощи телефонного номера, электронной почты или социальных сетей.

В полиции также советуют отключить опцию общего доступа к файлам, а также запретить обнаружение вашего устройства другими пользователями Сети.

Не стоит регистрироваться на новых ресурсах во время использования публичной сети, а также использовать VPN.

Лучшего всего вовсе отключить на девайсе опцию автоматического подключения к общедоступной Сети.

Отметим, что в Службе безопасности Украины раскрыли детали популярной мошеннической схемы и рассказали, как не попасть на удочку злоумышленников. В большинстве случаев аферисты звонят родственникам военнослужащих и сообщают, что близкий им человек якобы взят в плен. Затем звонящие требуют перевести деньги на посторонний счет, чтобы человека "освободили".

Также портал "Комментарии" рассказывал, что мошенники в Польше все чаще обманывают украинцев. Существует несколько наиболее популярных способов, как у заробитчан воруют деньги.

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