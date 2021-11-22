В СБУ раскрыли детали популярной мошеннической схемы: как не стать жертвой

В Украине вновь активизировалась мошенническая схема "ваш сын в плену". В большинстве случаев злоумышленники звонят родственникам военнослужащих. Об этом на странице в Facebook написал спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко.

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Отмечается, что мошенники совершают звонки на мобильный телефон в основном в вечернее или ночное время, "играя" на эмоциях и используя факт неожиданности.

Аферисты звонят и спрашивают, знаком ли вам тот или иной человек (зачастую называют имя сына, брата, мужа). Затем родственника шокируют новостью, что тот находится в плену и для того, чтобы его "освободить", необходимо перевести крупную денежную сумму на определенный банковский счет или же сим-карту.

Левченко отметил, что в такой ситуации главное не паниковать, а также не расспрашивать у незнакомца никаких деталей. Поскольку так им удастся оказывать более сильное психологическое давление.

Часто аферисты даже просят не прерывать звонок, лишая таким образом человека возможности перезвонить родственнику, который якобы в плену. Однако это не должно остановить вас узнать информацию из первых уст.

Для того, чтобы не попасть на удочку злоумышленников и не лишиться крупной денежной суммы, необходимо:

- не упоминать в разговоре имя родственника;

- попросите звонящего человека назвать полностью ФИО и дату рождения "пленного";

- попросите незнакомца уточнить, в какой части служил родственник;

- как можно быстрее позвоните родственнику, который, по словам незнакомца, нуждается в помощи, или людям, которые могут быть рядом с ним, чтобы подтвердить информацию;

- не отправляйте никому деньги для "решения" проблемы.

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