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В СБУ раскрыли детали популярной мошеннической схемы: как не стать жертвой

Злоумышленники играют на эмоциях и используют эффект неожиданности

сегодня, 16:24
Автор:

Елизавета Черных
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В Украине вновь активизировалась мошенническая схема "ваш сын в плену". В большинстве случаев злоумышленники звонят  родственникам военнослужащих. Об этом на странице в Facebook написал спикер управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко. 

В СБУ раскрыли детали популярной мошеннической схемы: как не стать жертвой

В СБУ раскрыли детали популярной мошеннической схемы: как не стать жертвой - фото из открытых источников

Отмечается, что мошенники совершают звонки на мобильный телефон в основном в вечернее или ночное время, "играя" на эмоциях и используя факт неожиданности. 

Аферисты звонят и спрашивают, знаком ли вам тот или иной человек (зачастую называют имя сына, брата, мужа). Затем родственника шокируют новостью, что тот находится в плену и для того, чтобы его "освободить", необходимо перевести крупную денежную сумму на определенный банковский счет или же сим-карту. 

Левченко отметил, что в такой ситуации главное не паниковать, а также не расспрашивать у незнакомца никаких деталей. Поскольку так им удастся оказывать более сильное психологическое давление. 

Часто аферисты даже просят не прерывать звонок, лишая таким образом человека возможности перезвонить родственнику, который якобы в плену. Однако это не должно остановить вас узнать информацию из первых уст. 

Для того, чтобы не попасть на удочку злоумышленников и не лишиться крупной денежной суммы, необходимо: 

- не упоминать в разговоре имя родственника; 

- попросите звонящего человека назвать полностью ФИО и дату рождения "пленного"; 

- попросите незнакомца уточнить, в какой части служил родственник; 

- как можно быстрее позвоните родственнику, который, по словам незнакомца, нуждается в помощи, или людям, которые могут быть рядом с ним, чтобы подтвердить информацию; 

- не отправляйте никому деньги для "решения" проблемы. 

Ранее на портале "Комментарии" - тысяча от Зеленского: украинцев предупредили о мошеннической схеме


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3063352097287271&id=100008375323582
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