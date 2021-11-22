Тысяча от Зеленского: украинцев предупредили о мошеннической схеме

С каждым днем мошенники придумают новые способы обмана доверчивых украинцев. Так, с анонсированием президентом Украины Владимиром Зеленским выплат по тысяче гривен за прививку против COVID-19, в стране активизировались аферисты, которые используют эту идею. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил адвокат Сергей Войченко.

Тысяча гривен - фото: 24 канал

Правозащитник отметил, что накануне парламент проголосовал в первом чтении за выделение денежных средств на выплаты за вакцинацию, однако тысячу гривен еще не получил никто. При этом украинцы стали получать сообщения и телефонные звонки от мошенников о начислении выплат за прививку от коронавируса. Чтобы их "получить", нужно сообщить номер банковской карты, а также три цифры, указанных на ее обороте.

Адвокат обратился к гражданам Украины ни в коем случае не сообщать такие данные неизвестным лицам, поскольку таким способ действуют аферисты.

"Еще гривен никто не получал, но Зеленский дал яростный толчок для мошенников всех мастей, для нового "лохотрона" для украинцев", — сказал Войченко.

Отметим, что государственный глава Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. С 19 декабря полностью привитые граждане получат тысячу гривен, которую можно будет потратить на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что полностью поддерживает стимулирование людей к вакцинации, но называет способ ее предоставления совершенно бессмысленным. Подробности — в нашем материале.

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