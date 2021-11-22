Тысяча от Зеленского: украинцев предупредили о мошеннической схеме

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Елизавета Черных
С каждым днем мошенники придумают новые способы обмана доверчивых украинцев. Так, с анонсированием президентом Украины Владимиром Зеленским выплат по тысяче гривен за прививку против COVID-19, в стране активизировались аферисты, которые используют эту идею. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил адвокат Сергей Войченко.
Тысяча гривен - фото: 24 канал
Правозащитник отметил, что накануне парламент проголосовал в первом чтении за выделение денежных средств на выплаты за вакцинацию, однако тысячу гривен еще не получил никто. При этом украинцы стали получать сообщения и телефонные звонки от мошенников о начислении выплат за прививку от коронавируса. Чтобы их "получить", нужно сообщить номер банковской карты, а также три цифры, указанных на ее обороте.
Адвокат обратился к гражданам Украины ни в коем случае не сообщать такие данные неизвестным лицам, поскольку таким способ действуют аферисты.
Отметим, что государственный глава Владимир Зеленский анонсировал поощрения вакцинированных украинцев. С 19 декабря полностью привитые граждане получат тысячу гривен, которую можно будет потратить на абонемент в спортзал, походы в кино или театр, а также на авиаперелет или проезд в железнодорожном транспорте.
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко признался, что полностью поддерживает стимулирование людей к вакцинации, но называет способ ее предоставления совершенно бессмысленным. Подробности — в нашем материале.
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