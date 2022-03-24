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Украинцам объяснили, как можно быстро распознать диверсанта

Министерство внутренних дел предоставило перечень признаков, по которым можно определить членов ДРГ

сегодня, 05:35 comments2152
Автор:

Светлана Шкурупий
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Во время войны на улицах украинских городов могут орудовать диверсанты, поэтому граждан просят быть внимательными и острожными. В МВД Украины назвали несколько признаков, по которым можно быстро определить злоумышленника.

Украинцам объяснили, как можно быстро распознать диверсанта

Как распознать диверсанта (фото из открытых источников)

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что диверсанты могут сами себя выдать. По каким признакам?

- человек, который входит в ДРГ слабо ориентируется в местности, не знает названия улиц, спрашивает, как пройти в определенное место;

- избегает толпы, сохраняет дистанцию ​​между людьми, избегает зрительного контакта;

- диверсант может быть нетипично одет и иметь при себе оружие;

- человек вообще не говорит по-украински;

В ведомстве говорят, что если вы заметили подобные признаки, то нужно немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Напомним, стражи порядка продолжают задерживать диверсантов, которым грозит пожизненное заключение, если нардепы проголосуют за соответствующий законопроект.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Украине продолжается война с Российской Федерацией, и наши защитники мужественно дают отпор врагу. Многих оккупантов ВСУ взяли в плен, а некоторые складывают оружие и сдаются сами. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что на сегодняшний день в Украине насчитывается 562 российских военнопленных.

Читай также, что сжигание сухостоя в Украине будет наказываться как диверсия. Умышленные поджоги сухостоя вредят не только людям, животным, окружающей среде, а также несут дополнительную опасность и отвлекают от выполнения боевых задач спасателей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA
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пцу

сегодня, 06:09

Гэращэнко - росийськый окупант. вин розмовляэ на росийський мови. Скрипка та Вакорчюк - вдити нетыпово. Аваков зовсим нэ розумиэ дэржавну мову.

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