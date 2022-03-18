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Сжигание сухостоя в Украине будет наказываться как диверсия

В Украине ужесточили ответственность за поджог, в том числе и сухой растительности

сегодня, 14:56
Автор:

Козлова Альбіна
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Парламент одобрил изменения в Уголовный кодекс Украины, приняв Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения" №7116. В список преступлений законодатель внес поджоги, в том числе и сухостоя. Об этом сообщают на странице Верховной Рады в Фейсбуке.

Сжигание сухостоя в Украине будет наказываться как диверсия

Фото иллюстративное / Фейсбук

"Имеют место случаи совершения поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, а также совершения других действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", — говорится в пояснительной записке к закону.

В законе указано, что статья 113 изложена в новой редакции. В частности, теперь диверсией считается "совершение с целью ослабления государства взрывов, поджогов или других действий, направленных на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение. а также совершение с той же целью действий, направленных на радиоактивное загрязнение, массовое отравление, распространение эпидемий, эпизоотий или эпифитотий".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой в мирное время и 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества во время военного положения или в период вооруженного конфликта.

Умышленные поджоги сухостоя вредят не только людям, животным, окружающей среде, а также несут дополнительную опасность и отвлекают от выполнения боевых задач спасателей.

Как сообщал портал, Государственная экологическая служба фиксирует экологические преступления во время войны и призывает граждан сообщать о них.


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Источник: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
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