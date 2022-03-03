В СБУ снова задержали несколько диверсантов на территории Украины

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Козлова Альбіна
Стражи порядка продолжают задерживать диверсантов, которым грозит пожизненное заключение, если нардепы проголосуют за законопроект. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Фото иллюстративное / Pixabay
2 марта в Ивано-Франковске задержали корректировщика огня. Этот мужчина привел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Известно, что он приехал в город и арендовал жилье возле стратегического объекта. После успешного удара врага, задержанный отчитался своим "координаторам". С поличным его и задержали, когда он корректировал другой объект.
В столице нейтрализована диверсионная группа врага, которая собирала данные о расположении воинских частей на территории столицы. Выживших задержали. В Запорожье задержали местного, который фотографировал укрепления военных на территории города и отправлял эту информацию российским кураторам.
В Луганской области разоблачили предателей среди чиновников — руководители Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области. Эти чиновники призывали содействовать оккупантам.
В Черкасской области разоблачили в Смеле двух должностных лиц местных органов власти, которые планировали перейти на сторону врага и помочь оккупантам. Следствие по всем делам проводится, всем задержанным сообщат о подозрении в государственной измене.
Как сообщал портал, в Гааге начали расследовать преступления РФ против Украины. Почти четыре десятка стран обратились в Международный уголовный суд по варварскому вторжению России в Украину. Прокурор МКС Хан Карима заявил об открытии соответствующего расследования. Эксперты проанализировали этот шаг.
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