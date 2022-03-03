В СБУ снова задержали несколько диверсантов на территории Украины

2 марта в Ивано-Франковске задержали корректировщика огня. Этот мужчина привел удар российского "Калибра" на Ивано-Франковский аэродром. Известно, что он приехал в город и арендовал жилье возле стратегического объекта. После успешного удара врага, задержанный отчитался своим "координаторам". С поличным его и задержали, когда он корректировал другой объект.

В столице нейтрализована диверсионная группа врага, которая собирала данные о расположении воинских частей на территории столицы. Выживших задержали. В Запорожье задержали местного, который фотографировал укрепления военных на территории города и отправлял эту информацию российским кураторам.

В Луганской области разоблачили предателей среди чиновников — руководители Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области. Эти чиновники призывали содействовать оккупантам.