Украинцам будут платить за вакцинацию бустерной дозой: озвучена сумма выплаты

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам после заседания СНБО 24 января, в котором пообещал дополнительные выплаты гражданам, которые сделают бустерную дозу вакцины от коронавируса. Всем, кто вакцинируется, из бюджета доплатят еще 500 гривен, говорится в обращении, передает портал "Комментарии".

500 гривен за бустерную дозу. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам призвал граждан не игнорировать вакцинацию и ввести бустерную дозу, которую в Украине разрешили делать всем с 6 января этого года.

"Стратегия бустеризации стала единственным стандартом для всех развитых стран. Бустеризация – это бустерная доза, третья доза. И в рамках программы еПоддержка будет добавлено еще 500 гривен плюс для тех граждан, которые получат третью, бустерную дозу прививки. Но главное – здоровье каждого из вас. Оно бесценно, а вакцинация доказала свою эффективность", — сказал в обращении Владимир Зеленский.

Напомним, на сегодня, 25 января, украинцы уже сделали 225 868 бустерных доз вакцины от коронавируса, и только в последние сутки прививки получили 17 тысяч украинцев. Бустерную дозу эффективнее всего вводить через 6-9 месяцев после второй прививки. Приоритетно в качестве бустерной дозы в Украине используется вакцина Moderna или Pfizer.

Ранее "Комментарии" писали о том, что до конца февраля в Украине начнут выплачивать 1000 гривен за вакцинацию несовершеннолетним украинцам. Подростки смогут оплатить тысячей гривен любые курсы, кружки, внешнее независимое оценивание и другие образовательные услуги. Также на эти средства они смогут рассчитаться за питание в образовательных учреждениях. Студентам разрешат ими оплачивать свое проживание в общежитиях. Как и совершеннолетние украинцы, подростки смогут покупать книги и периодические издания. Также Кабмин позволит вакцинированным от коронавируса детям покупать за эту тысячу гривен канцелярию, школьные принадлежности и спортивные товары.

Также со вчерашнего дня, 24 января, украинцам старше 60 лет разрешили тратить "ковидную" тысячу на лекарства. Сейчас разрабатывается механизм того, чтобы этими средствами в аптеках могли рассчитываться люди с инвалидностью.

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