В Украине расширят перечень тех, кто сможет покупать лекарства за "ковидную" тысячу: подробности

Отныне в нашей стране граждане с первой группой инвалидности также смогут потратить государственную компенсацию в размере одной тысячи гривен за прививку от коронавирусной болезни для того, чтобы купить необходимые лекарства. Это решение обсуждали во время совещания у президента. Об этом информируют сотрудники пресс-службы Офиса президента.

Украинцы смогут потратить деньги за вакцинацию на лекарства (фото из открытых источников)

Отмечается, что для расширения возможностей программы "єПоддержка" работает Министерство социальной политики и Минцифры. Есть общее решение, что "коронавирусную тысячу" смогут использовать, чтобы оплатить лекарственные препараты, украинцы с инвалидностью I группы, не зависимо от того, сколько им лет.

Глава правительства Денис Шмигаль проинформировал, что сейчас более 7,5 млн. украинцев получили выплату, предусмотренную программой.

Также по озвученной информации премьер-министра, начиная с 24 января, жители страны, которым исполнилось 60 лет, смогут тратить "коронавирусную тысячу", что им выплатило государство, по программе "єПоддержка" для того, чтобы приобрести необходимое лекарство.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль рассказал о тысяче за вакцинацию – на лекарства. С 24 января, в нашей стране граждане, полностью провакцинированные и которым уже больше 60 лет, смогут потратить свои "ковидные" деньги в размере тысячи гривен для того, чтобы купить необходимые лекарства. По его словам, соотечественники, сделавшие вакцинацию, теперь будут иметь хорошую возможность потратить свою собственную компенсацию, предусмотренную программой "Поддержка", чтобы купить лекарства. Приобрести необходимые фармацевтические средства теперь есть возможность во всех аптеках и интернет-фармацевтических заведениях.

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