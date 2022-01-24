"Ковидную тысячу" получат подростки: на что можно будет потратить деньги

В Кабинете Министров Украины рассмотрели механизм выплаты тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса для несовершеннолетних. В настоящее время определен четкий перечень услуг, которые подростки смогут оплатить этими средствами и он будет отличаться от того, что предлагали взрослым украинцам. Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус в регионах", передает портал "Комментарии".

Деньги детям за вакцинацию. Фото из открытых источников

На первом этапе расширения программы еПоддержка деньги получат подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Подростки смогут оплатить этой тысячей гривен любые курсы, кружки, внешнее независимое оценивание и другие образовательные услуги. Также на эти средства они смогут рассчитаться за питание в образовательных учреждениях. Студентам разрешат ими оплачивать свое проживание в общежитиях. Как и совершеннолетние украинцы, подростки смогут покупать книги и периодические издания. Также Кабмин позволит вакцинированным от коронавируса детям покупать за эту тысячу гривен канцелярию, школьные принадлежности и спортивные товары.

"В ближайших планах развития проекта – предоставить возможность получить 1000 грн помощи вакцинированным подросткам в возрасте 12-17 лет", — рассказал Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины.

В настоящее время еще неизвестно, когда начнут выплачивать средства, поскольку вероятно идет процесс согласования этого механизма.

Напомним, сегодня, 24 января, в Украине за "ковидную" тысячу гривен начнут продавать лекарства для украинцев старше 60 лет. Ранее "Комментарии" сообщали, что приобрести необходимые фармацевтические средства теперь есть возможность во всех аптеках и интернет-фармацевтических заведениях как с лекарственным рецептом, так и без этого документа.

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