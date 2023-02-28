Украина намерена предложить свою кандидатуру в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике ООН (МАГАТЭ) на 2023-2025 годы. Как проинформировала пресс-служба Министерства энергетики в Facebook, министр энергетики Герман Галущенко принял участие в неформальной встрече министров энергетики и транспорта ЕС, которая состоялась в Стокгольме.

МАГАТЭ. Фото: из открытых источников

"Министр энергетики сообщил, что Украина выдвигает свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы и призвал участников заседания присоединиться к обсуждению этого вопроса и поддержать украинскую заявку", — говорится в сообщении.

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Также глава ведомства отметил, что Украина продолжает курс интеграции в европейские энергетические рынки, что предусмотрено, в частности, проектом новой Энергетической стратегии Украины до 2050 года. Соответствующий документ определяет приоритетным развитие атомной генерации и возобновляемых источников энергии, которые помогут децентрализовать украинскую энергосистему.

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