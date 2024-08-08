Украина возвращается к графикам отключения света: кому ограничат потребление уже сегодня

Уже сегодня, 8 августа, с 17.00 до 22.00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отключение света

По ее сообщению, будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

Впрочем, все же есть хорошая новость. Как сообщили в "Укрэнерго" сегодня потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет.

Кроме того, в "Укрэнерго" объяснили, почему было принято решение об ограничении потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. В компании говорят, что пошли на такой шаг из-за дефицита мощности в системе, вызванного российскими атаками, а также из-за высокого уровня потребления электроэнергии в связи с повышением температуры воздуха до 30С на юге и востоке страны.

В "Укрэнерго" призвали украинцев в период с 16:00 до 23:00 потреблять электроэнергию рационально.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр энергетики Герман Галущенко буквально вчера обвинил всех экспертов, которые говорили о том, что энергосистема Украины уже прошла самые тяжелые времена, во лжи. Кроме того, он обнародовал результаты опроса, недавно проведенного, по поводу того, как украинцы готовятся к зиме. Так вот, по его информации, 67% украинцев готовятся к сложной зиме, но только 1% опрошенных планируют уехать за границу, чтобы пережить зиму не в Украине.

Кроме того, известно, что в этом году НАЭК "Энергоатом" планирует отремонтировать еще два энергоблока АЭС для подготовки к отопительному сезону. Необходимые ремонтные работы планируется завершить до ноября.







