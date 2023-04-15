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Украина возобновляет экспорт электроэнергии в еще в одну страну ЕС

По состоянию на 12 апреля 2023 года Украина осуществляла экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

сегодня, 15:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина готова начать экспорт электроэнергии в Словакию в объеме 200 МВт ежечасно. Как сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", если не будет никаких эксцессов, экспорт возобновится уже 17 апреля 2023 года.

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в еще в одну страну ЕС

Экспорт электроэнергии. Фото: из открытых источников

На аукционе по распределению пропускной способности межгосударственных сечений в направлении Словакии на дату поставки 17 апреля было распределено 100% доступной пропускной способности в этом направлении среди четырех участников.


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Разрешенная ENTSO-E максимальная пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу сейчас составляет 400 МВт. "Укрэнерго" совместно с европейскими коллегами работает над возможностью увеличения этого объема.

Сейчас экспорт электроэнергии из Украины продолжается в Польшу и Молдову и осуществляется исключительно при условии первоочередного обеспечения украинских потребителей.

7 апреля 2023 года министр энергетики Герман Галущенко подписал распорядительный документ, разрешающий экспортные поставки в условиях профицита генерирующей мощности.

Сообщалось, что европейская сеть операторов энергорынка готова принять до 400 МВт украинской электроэнергии. Экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации.

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Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02GYLQBKG5U4pJBBEvTaE7RgWBvmfb5Tc9Ph9Cg3BZw9eQjKSeqfj5LofXvdabBpAKl
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