Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отметили, в сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и в Азовском море.

"За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период", — отмечают в Минобороны Британии.

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"После каждого очередного перекрытия Кымского моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не ко всем дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупают их предприятие или бюджет. Поэтому наполняют они туристами Крым административно-командным способом", – пояснил Плетенчук.

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