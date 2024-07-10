Украина ускоряет уничтожение Черноморского флота РФ: новые подробности

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Кравцев Сергей
Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).
Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников
Британские специалисты отметили, в сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.
По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и в Азовском море.
Читайте также на портале "Комментарии" — россияне, которые, несмотря ни на что, собираются на отдых в аннексированный Крым, должны еще раз подумать о своих действиях и намерениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.
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