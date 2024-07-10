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Украина ускоряет уничтожение Черноморского флота РФ: новые подробности

По информации британской разведки, в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Украина ускоряет уничтожение Черноморского флота РФ: новые подробности

Черноморский флот РФ. Фото: из открытых источников

Британские специалисты отметили, в сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и в Азовском море.

"За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период", — отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне, которые, несмотря ни на что, собираются на отдых в аннексированный Крым, должны еще раз подумать о своих действиях и намерениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона отметил спикер Военно-морской сил Дмитрий Плетенчук.

"После каждого очередного перекрытия Кымского моста можно наблюдать очередь из легковушек на въезд. Поэтому можно сказать, что, во-первых, не ко всем дошло. Во-вторых, следует отметить, что выживает эта отрасль в Крыму довольно часто за счет бюджетников, которым эти путешествия просто покупают их предприятие или бюджет. Поэтому наполняют они туристами Крым административно-командным способом", – пояснил Плетенчук.

Также издание "Комментарии" сообщало — Россия готовится к бегству с оккупированных территорий: британская разведка привела факты.

Ранее "Комментарии" информировали — кого вместо россиян Путин тысячами бросает на фронт: британская разведка узнала детали.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1810974647673913714
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