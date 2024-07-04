Россия готовится к бегству с оккупированных территорий: британская разведка привела факты

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Кравцев Сергей
Москва пытается воспользоваться оккупацией, чтобы вывезти из захваченных украинских территорий как можно больше полезных ископаемых. В Кремле есть понимание, что все же придется покидать захваченные земли. Поэтому враг активно использует Керченский мост для вывоза всего наворованного. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в Х (Twitter).
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Как отмечается в сводке, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине есть залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития. Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.
По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украины, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжение модернизации и строительства автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и экспорта зерна и полезных ископаемых.
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