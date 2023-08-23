Украина получит еще пусковые установки NASAMS: кто готов поддержать украинцев

Литва передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Вооружение должно прибыть в Украину уже в сентябре. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Twitter сделал президент Литвы Гитанас Науседа.

ЗРК NASAMS. Фото: из открытых источников

Литовский лидер отметил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в поддержке Украины до победы над Россией. Также Науседа уточнил сроки поставок установок NASAMS.

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"Литва в следующем месяце поставит Украине пусковые установки NASAMS", — подчеркнул президент.

Отметим, Литва продолжает оставаться одной из стран, которая ярок поддерживает Украину и призывает ЕС и НАТО активнее включаться в защиту территориальной целостности Украины. Сегодня, 23 августа, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с официальным визитом в Украину. Лидер Литвы принял участие в третьем саммите Крымской платформы. Также Науседа примет участие в праздновании Дня Независимости Украины.

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