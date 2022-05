Украина – победитель "Евровидения-2022": что значит победа для нашей страны – чем порадовали европейцы

Представлявшие Украину Kalush Orchestra с песней "Stefania" победили на "Евровидении-2022", финал которого состоялся в итальянском Турине. Как оцениваете выступление, сам факт победы (международное жюри дало Украине 192 балла, а зрители – 439 балла) и то, что было сказано помимо песни? В каком украинском городе (городах) должно пройти Евровидение-2023 – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Евровидение-2022. Фото: из открытых источников

Финал Евровидения-2023 должен пройти в освобожденном и оживающему Мариуполе

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко называет вполне ожидаемой победу украинского коллектива, максимальные баллы от зрителей.

"Потому что весь мир после начала широкомасштабной российской агрессии поддерживает Украину, – поясняет он. – Если выехать за пределы нашей страны, пожалуй, украинских флагов там окажется больше, чем в самой Украине. Так что зрительские симпатии были бы (и были) на стороне любой песни Украины".

Абсолютно правильным шагом считает Андрей Еременко призыв лидера Kalush Orchestra Олега Пасюка прямо со сцену спасти Мариуполь, вызволить его защитников с "Азовстали" (дословно: "Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal! Right now!").

"Как подчеркнули наши исполнители, для них это важнее, чем угроза дисквалификации. Такой посыл ожидаемо привел к тому, что резко выросло количество запросов касательно Мариуполя и "Азовстали". Еще бОльшая часть мира об этом узнала. Так что ребята – молодцы. Ну, а дисквалифицировать их никто не будет. Уже уточнили, что это не политический лозунг, а гуманитарный. Искренний призыв. Ну, а если бы их попытались дисквалифицировать, информация о призыве спасти защитников Мариуполя разошлась бы еще больше", – считает эксперт.

По мнению Андрея Еременко, финал Евровидения-2023 должен пройти в освобожденном и оживающему Мариуполе. Скорее всего, на смонтированной сцене.

"Ну, а полуфиналы могут пройти в каком-то из облцентров в другой части страны – во Львове, Днепре, Одессе, Николаеве. Возможно в одном из городов под Киевом, пережившем оккупацию (Ирпень, Буча и так далее). Надеюсь, к 2023 году уже будет освобожден весь Донбасс. Но в том же Донецке восстановить легендарную "Донбасс Арену" вряд ли успеют", – отмечает эксперт.

Зрительское голосование продемонстрировало, насколько общественность всего мира переживает за Украину

Директор Украинского института политики Руслан Бортник подчеркивает, что победа получилась яркой. И дело тут, по его мнению, не только в политической подоплеке всего, что связано с Украиной (хоть это, конечно, есть).

"Сама по себе композиция — оригинальная, яркая, интересная. Живая!" – отмечает эксперт.

Кстати, Kalush Orchestra опубликовали клип на песню "Stefania". Съемки состоялись в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке – городах-сателлитах Киева, которые больше всего пострадали от боевых действий.

"Зрительское голосование продемонстрировало, насколько общественность всего мира переживает за Украину. Как нам сочувствуют. Как нас готовы поддерживать, – поясняет Руслан Бортник. – Безусловно, проведение Евровидения-2023 станет вызовом для Украины. Мы дважды уже принимали этот конкурс (после побед Русланы и Джамалы), но никогда ранее перед этим не пребывали в состоянии полномасштабной войны с Россией. Очень надеюсь, что в будущем году небо над Украиной уже будет мирным. Если же нет, Евровидение, возможно, придется проводить в какой-то другой стране. Но где бы оно не проходило – это будет именно украинское Евровидение. Со всеми соответствующими акцентами. Пока же мне видится наиболее вероятным местом проведения этого конкурса Запад Украины – Львов, Закарпатье. Как бы то ни было, мы получили огромный комплимент от Европы. Это выражение культурной, политической, цивилизационной поддержки Украины на фоне российской агрессии".



Читайте также на портале "Комментарии" — развязка в войне близится: что сейчас происходит на фронте – когда ВСУ нанесут решающий удар.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!