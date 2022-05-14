Развязка в войне близится: что сейчас происходит на фронте – когда ВСУ нанесут решающий удар

Война с Россией достигнет переломного момента к середине августа и закончится к концу текущего года. Такое мнение интервью Sky News выразил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов. Эксперты проанализировали эти заявления специально для издания "Комментарии" и поделились своим мнением о ситуации на фронте.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Перелом может обеспечить качественно новое оружие из стран НАТО

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий подчеркивает, что мы находимся на второй фазе российско-украинской полномасштабной войны.

"Первый этап закончился с отступлением оккупантов (неверные – в исламе, а в рамках российско-украинской войны – так клеймят представителей страны-агрессора – прим. ред.) из северных областей Украины. Второй этап, по тактике боевых действий, – это уменьшенная копия Второй мировой, когда от Херсона до Харькова протянулась почти сплошная 1000-километровая линия фронта (лишь на Запорожье она еще немного "гуляет", но и это ненадолго), обе стороны зарылись в землю и ведут тяжкую окопную войну. Ежедневно происходят воздушные бомбардировки, далее мощные артиллерийские обстрелы, и под прикрытием артиллерии пехота подползает на расстояние ближнего боя. Именно так воевали наши дедушки во Второй Мировой. А вообще мир последний раз так воевал во время войны в Корее, 70 лет назад", – отмечает Евгений Дикий.

Он подчеркивает, что в данный момент силы сторон сопоставимы, а оружие и техника совершенно одинаковы (и мы, и противник воюем в основном старыми советскими запасами). Поэтому, поясняет эксперт, мы не наблюдаем значительного продвижения ни одной из армий. Не потому, что на фронте тихо, а потому, что хоть ежедневно десятки тысяч бойцов с обеих сторон совершают сверхусилия, но они преимущественно компенсируют друг друга. В итоге баланс остается почти неизменным (очень медленное продвижение оккупантов на Донбассе, осторожное контрнаступление ВСУ под Харьковом, "стояние" сторон на Херсонщине).

"Перелом может обеспечить качественно новое оружие из стран НАТО, – уверен Евгений Дикий. – Но оно только начало поставляться ВСУ, и не может сразу же пойти в ход. Его следует расконсервировать после складского хранения, сделать полное техобслуживание, довезти на позиции, а главное – научить им пользоваться наших бойцов. Это не "Джавелины" или "Стингеры", являющиеся индивидуальным оружием и требующие нескольких часов обучения. Западная артиллерия и особенно ракетные системы – сложная техника, требующая обучения расчетов в течение нескольких недель. Поэтому реальное влияние на ход войны это оружие повлечет, по моей оценке, ориентировочно в середине лета. Что практически совпадает с оценкой руководителя ГУР. Так мы войдем в третий этап войны – этап нашего большого контрнаступления и освобождения территорий".

А вот что будет дальше – сказать труднее, отмечает эксперт. По его словам, РФ тогда окажется перед выбором: или смириться с полным проигрышем войны в Украине (и тогда действительно до конца года, а скорее даже до конца осени война закончится – прогноз Буданова), или же добиваться перелома в войне путем тотальной мобилизации, на которой всё время настаивает Стрелков-Гиркин (бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР", который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, а летом того же года перекочевал в Донецк, а позже был отозван назад, в РФ, где возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия"), и которой Кремль избегает.

"В случае мобилизации, война может длиться еще год, но в итоге гарантированно приведет к коллапсу России как государства, – прогнозирует Евгений Дикий. – Тогда как при признании поражения в этом году кремлевский режим еще может на время удержать власть и единство страны. Также "за скобками" остается сценарий применения РФ ядерного или химического оружия. Но в этом отношении я всё же надеюсь, что в Кремле услышали предупреждение Запада о том, что ответ на применение оружия массового уничтожения уже будет давать не Украина, а НАТО. Надеюсь, история с введением санкций, в которые Кремль не верил, пока их не ввели, научила Пу серьезно воспринимать предупреждение Запада, и "красная кнопка" задействована не будет. Ну а в пределах конвенционного оружия возможны всего два сценария, описанные мной выше".

На Донбассе наступать легче, потому что многие жители покинули регион, другое дело Херсон, Бердянск, Мелитополь

Эксперт ОО "Бюро анализа политики", один из участников сумской территориальной обороны Виктор Бобыренко размышляет так:

"Примерно через месяц мы будем готовы перейти в полноценное контрнаступление. Получив мощнейшую артиллерию, дроны от союзников и научившись со всем этим управляться".

Но наступать, подчеркивает он, тоже надо с умом.

"На Донбассе это делать легче, потому что многие жители покинули регион, многие города и так разрушены обстрелами, – отмечает Виктор Бобыренко. – А как наступать на Херсон, если противник закроется в нем? Сделать, по примеру орков, из него Мариуполь, снеся с лица земли? А есть Бердянск, Мелитополь и так далее... А Энергодар как отбивать, если враг закроется на АЭС? Так что тут много вопросов, на которые, уверен, найдут правильные ответы наши военачальники".

Возможно, рассуждает аналитик, ВСУ смогут ударить по перешейку, отрезав группировку противника в Херсонской области от снабжения, идущего из временно оккупированного Крыма. И вынудить оккупантов отступать – под угрозой окружения.

"Я бы хотел, чтобы всё было просто. Но просто, понятно, не будет. Так что – держим строй, верим в лучшее, но готовимся ко всему. В этой войне России точно не победить. Вопрос времени, когда она это поймет. Но убедить ее можно лишь силой оружия", – резюмирует Виктор Бобыренко.

Важно понимать, что война выигрывается не только собственно боевыми действиями, но и снабжением

Политтехнолог, один из защитников Украины Александр Кондратенко считает, что, если расценивать обстановку на данный момент, со словами Буданова можно согласиться. Но учитывая тот факт, что обстановка меняется постоянно, делать долгосрочные прогнозы, даже на пару месяцев, сложно.

"Важно понимать, что война выигрывается не только собственно боевыми действиями, но и снабжением, – отмечает эксперт. – А учитывая тот факт, что у нас 80% населения остались без работы, экономика практически стоит – мы испытываем куда более серьезные сложности, нежели страна-агрессор, которую хоть и обложили санкциями, но далеко не столь мощными, как следовало бы".

По словам Александра Кондратенко, Россия сейчас сосредоточила основные усилия на юге и востоке. Но с учетом того, что ракеты регулярно прилетают по всей Украине – все мы под ударом. И любая условно желтая зона может стать красной за секунду.

"Новое вооружение нам, конечно, в помощь. Идет обучение специалистов, так что бить оккупантов станет еще лучше, – продолжает эксперт. – Пока же всё явно переходит в позиционную войну, на истощение. И она для нас крайне тяжела, несмотря на поддержку западных партнеров. Не радует и то, что та же партия "Слуги народа" активизировались в плане политической борьбы. Чему точно не время, когда идет война".

Комментируя вероятность объявления в РФ всеобщей мобилизации, эксперт прогнозирует, что в таком случае в какой-то момент это оружие повернется против самого режима. Как было в 1917-м.

"Русские проиграют и однозначно проиграют в итоге, – уверен Александр Кондратеко. – Прежде всего, потому, что у нас – мотивация. Мы на своей земле, воюем за нее, за свои дома, свою свободу, своих родных и близких. А россияне воюют на чужой земле с мифическим нацизмом. И видя, как мы живем, как мы защищаем свою землю, они на многое смотрят иначе. Исход войны понятен, думаю, уже всем, кроме самой РФ".

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