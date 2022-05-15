Украина победила на "Евровидении-2022": подробности (ВИДЕО)



















Евровидение-2022. Фото - euroinvision

14 мая состоялся гранд-финал конкурса "Евровидение-2022" в Турине, в котором принимали участие 25 стран. По результатам голосования украинская группа Kalush Orchestra занял первое место со своей песней "Stefania".

В целом жюри дало Украине 192 балла. Еще 439 баллов украинская группа получила от зрителей. На втором месте — Великобритания, с результатом 466 голосов, а на третьем — Испания, с результатом 459 голосов. Последнее место заняла Германия. Россия и Беларусь ранее были отстранены от участия в конкурсе.

Фото — Суспільне.Євробачення Фото — Суспільне.Євробачення





Kalush Orchestra на конкурсе выступала с песней "Stefania", которая была написана о матери лидера группы Олега Пасюка. Песня представляет собой оду о матери, в которой автор рассказывает о своих приятных воспоминаниях о ней.

В конце своего выступления Олег Пасюк призвал мир спасти Мариуполь, спасти Азовсталь, произнеся следующие слова: "Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal! Right now!". Стоит отметить, что "Евровидение" является аполитичным конкурсом. Поднимая тему войны у группы могли возникнуть проблемы.





Вскоре в Telegram-канале "Азов-Мариуполь" бойцы поблагодарили группу Kalush Orchestra за поддержку и высветление проблемы Мариуполя на весь мир.

После победы Украины на "Евровидении-2022" президент Владимир Зеленский на своей странице в Facebook поблагодарил группу Kalush Orchestra за принесенную нашей стране победу.

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", — отметил Зеленский.

Полное выступление Kalush Orchestra на "Евровидении-2022".

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