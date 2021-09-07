Украина остается в "зеленой" зоне карантина: беспокоят лишь две области

По состоянию на 7 сентября в "зеленой" зоне адаптивного карантина остается все территория Украины. Беспокоят лишь завышенные показатели госпитализаций в двух регионах. Завышенные показатели во Львовской и Луганской областях. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больница Фото из открытых источников

Луганскую область "лихорадит" в связи с ростом заболеваемости на коронавирус. Так с начала прошлой недели в регионе фиксируется тревожная динамика госпитализаций. Сейчас она на уровне 92%, а ранее была в пределах 97,2-104,3%.

Также тревожные сообщения относительно динамика госпитализаций приходят со Львовской области. По самым свежим данным, показатель застыл на отметке 60,9%, хотя ранее держался на уровне 53,8%-66,3%. В то же время есть и области, который потихоньку "выкарабкиваются" с плохой ситуации с госпитализацией. Примером может быть Ровенская область, где улучшилась тенденция с заболеваемостью и госпитализацией.

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