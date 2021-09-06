Германия поможет в борьбе с коронавирусом другим странам: сколько вакцин планируют поставить

Германия планирует до конца года предоставить 100 миллионов доз вакцин для международной кампании по вакцинации от коронавируса. Как передает издание "Комментарии", об этом стало известно после встречи министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана с главами МЗ стран G20 в Риме, пишет "DW".

Вакцина Фото из открытых источников

Цифру в 100 млн. доз Йенс Шпан назвал неслучайно. Именно столько вакцин уже было сделано в Германии. В Минздраве Германии уверены, что победить пандемию в отдельно взятой стране невозможно. Поэтому о коронавирусе мы сможем забыть, когда новые заражения не будут фиксировать в разных уголках мира. Если же массовой борьбы против корронавируса не будет, но вирус будет мутировать, и вакцинация против него станет неэффективной.

Главный расчёт на то, что к концу года будет вакцинировано около 40% жителей Земли. Встреча министров здравоохранения стран G20 в Италии как раз и приурочена к тому, чтобы выработать следующие шаги борьбы с коронавирусом в мире.

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