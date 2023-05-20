Украина может разрешить транзит российского аммиака: СМИ назвали ультиматум Киева

Как только приходит время переговоров о продлении "зерновой сделки" российская делегация ставит одним из условий ее продления разрешение на транзит российского аммиака. Все это время Украина выступала категорически против данного решения. Но сейчас все может измениться. Киев может согласиться на предложение Кремля, но взамен потребует расширения зернового соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом, со ссылкой на источник в украинском правительстве, сообщает "Reuters".

Аммиак. Фото: из открытых источников

Изданию стало известно, Киев рассмотрит возможность разрешить транзит российского аммиака через свою территорию для экспорта при условии, что недавно возобновленная зерновая сделка будет расширена за счет включения большего количества украинских портов и более широкого спектра товаров.

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Как сообщается, Россия добивается возобновления поставок аммиака по трубопроводу из российского Тольяти в черноморский порт Южный под Одессой, который рассчитан на перекачку до 2,5 млн тонн аммиака в год.

Раньше РФ экспортировала 4,4 миллиона тонн аммиака в год — 20% мировых морских перевозок — до того, как в феврале прошлого года вторглась в нашу страну.



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